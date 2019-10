Pubblicità online in crescita, in Italia +12% ad agosto 2019

Agosto positivo per il mercato pubblicitario online, con una crescita che torna a due cifre, mentre nel progressivo dell’anno si afferma un +2,2%. Le voci migliori smartphone e smart tv/console.

L’Osservatorio FCP-Assointernet (FCP-Federazione Concessionarie Pubblicità) ha raccolto i dati per il periodo Gennaio – Agosto 2019, raffrontati allo stesso periodo del 2018.

Ad agosto 2019 il mercato italiano della pubblicità digitale ha chiuso con un +12,1% sul dato dell’anno passato.

Il dato progressivo gennaio-agosto 2019 si è attestato invece sul +2,2%.

Bene nel mese di agosto gli smartphone (+32,7%) e le smart Tv/console +108%.

“Il bimestre estivo Luglio-Agosto evidenzia per la raccolta pubblicitaria sul web un andamento positivo. I dati dell’Osservatorio FCP-Assointernet rilevano una crescita rispettivamente del +0,7%, sul mese di luglio e del +12,1% sul mese di agosto. Il dato progressivo ad Agosto si attesta quindi al +2,2%. Come da inizio anno, è la componente Smartphone a marcare la maggior crescita rispetto al 2018, incrementando negli otto mesi del +28,2%, in valori assoluti superando i 92 milioni di euro di fatturato”, ha dichiarato il Presidente FCP-Assointernet, Giorgio Galantis.