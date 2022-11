PSN. Labriola (TIM) scopre il ‘bug’ di Colao

Il racconto della giornata, dal nostro punto di vista.

Polo Strategico Nazionale. L’AD di TIM, Pietro Labriola, è preoccupato per il Polo Strategico Nazionale, chiede che il trasferimento dei dati delle PA sia obbligatorio verso la futura infrastruttura, altrimenti rischia di essere solo una casa di lusso per pochi, perché l’ex ministro Colao ha previsto solo una migrazione volontaria. Soldi del PNRR spesi senza certezza di domanda?

Dossier Rete Unica. Le nostre 10 domande a CDP su Open Fiber.

Satelliti. Disco verde in Europa ad una nuova costellazione di satelliti, che avranno compiti di copertura ma anche e soprattutto di sicurezza, difesa e ridondanza in caso di crisi.

