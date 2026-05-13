“Il futuro digitale dell’Italia e dell’Europa non si giocherà sulla prossima tecnologia ma sulla solidità delle infrastrutture che la rendono possibile. Il settore delle torri di telecomunicazione è oggi una piattaforma multifunzionale essenziale: abilita connettività, sicurezza, resilienza energetica, comunicazioni critiche e continuità operativa. Le torri sono infrastrutture strategiche su cui si fondano sovranità digitale, difesa e crescita di lungo periodo. Se vogliamo essere pronti per l’AI diffusa e per il 6G, dobbiamo assumere oggi decisioni infrastrutturali mature, integrate e responsabili. Questo è esattamente il ruolo che Cellnex svolge per il sistema Paese e per l’Europa”. Lo ha detto Federico Protto, Presidente e CEO Cellnex Italia, CEO Cluster Alpine (Italia & Svizzera) nel suo intervento a Telecommunications of The Future, l’evento organizzato da Key4biz che si è tenuto oggi a Roma.

“Sempre di più la copertura è fondamentale, ma non basta più. Serve una qualità pervasiva dappertutto e in ogni momento”, aggiunge sottolineando che le infrastrutture mobili, non soltanto le torri, devono occuparsi di queste cose.

In aree come lo stadio, le ferrovie, le stazioni non sempre c’è una connessione adeguata.

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