Protto (Cellnex Italia): “La trasformazione digitale del Paese passa attraverso le torri, gli apparati IoT, DAS e Small Cells”

L'intervista a Federico Protto, CEO di Cellnex Italia, in occasione della conferenza internazionale “Telecommunication for the future” di Roma.

“Noi svolgiamo un ruolo centrale nella digitalizzazione del Paese grazie alle sue infrastrutture proprietarie che abilitano connessione e innovazione”, ha affermato Federico Protto, CEO di Cellnex Italia, in occasione della settima edizione della Conferenza “Telecommunications of the Future”, promossa dal CNIT e organizzata dal nostro editore Supercom, di cui Key4biz è tra i media partner.

Durante la sua intervista dal titolo “Cellnex Italia, the Tower Company that enables and promotes innovation and new technologies”, Protto ha detto che “la trasformazione digitale del Paese passa attraverso le torri di telecomunicazione, gli apparati IoT, DAS e Small Cells di Cellnex”.

Ma non solo, il CEO di Cellnex Italia ha aggiunto che “il Gruppo contribuisce a rendere più efficienti le altre infrastrutture italiane, monitorando e riducendo le perdite idriche e accompagnando il sistema produttivo italiano nella transizione verso l’Industria 5.0”.

“Cellnex opera in 10 Paesi – ha precisato Protto – apportando innovazione tecnologica e digitale anche nelle zone più difficili o remote“.

