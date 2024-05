Protezione minori, Indagine Ue su Facebook e Instragram

L’Ue contro Meta: “Rischi per la salute fisica e mentale dei giovani che usano Facebook e Instagram”. Sui due social non sarebbero state messe in pratica misure in difesa dei giovani utenti europei. Meta si difende: “Collaboriamo”.

L’AI generativa potrebbe far crescere il valore aggiunto potenziale delle imprese del Made in Italy fino a 80 miliardi di euro entro il 2030, secondo uno studio di Accenture.

Intelligenza Artificiale, Key4biz pubblica il testo del disegno di legge bollinato. Soltanto per la Farnesina uno stanziamento di 300mila euro l’anno per sperimentare progetti di AI. Tutte le altre misure sono a “invarianza finanziaria”.

