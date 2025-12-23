»
Protezione dei dati personali degli enti territoriali, il caso del Comune di Modena
Protezione dei dati personali degli enti territoriali, il caso del Comune di Modena

Protezione dei dati personali degli enti territoriali, il caso del Comune di Modena Internet

Nel corso dell’incontro promosso da Lepida, cui hanno preso parte il DG del Comune di Modena Minganti e il DPO del Comune di Modena Colomba, è stato illustrato da Ernesto Belisario (Studio E-Lex) il Modello Organizzativo Privacy prodotto per ER2Digit

Si è svolto lo scorso 18 novembre un partecipato appuntamento promosso da Lepida nell’ambito del Progetto ER2Digit, in collaborazione con il Comune di Modena e in modalità webinar, intitolato “Verso un Modello Organizzativo operativo per la protezione dei dati personali degli Enti territoriali: il caso del Comune di Modena”.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il DG del Comune di Modena Lorenzo Minganti e il DPO del Comune di Modena Vittorio Colomba, è stato illustrato da Ernesto Belisario (Studio E-Lex), esperto internazionale di diritto e tecnologie, il Modello Organizzativo Privacy (MOP) prodotto per ER2Digit.

Il MOP presentato, che conferma la validità e l’attualità del modello organizzativo generale proposto ai Soci da Lepida sin dal 2018, è un insieme strutturato di procedure, ruoli, responsabilità, misure tecniche e organizzative adottate da un’organizzazione per garantire la conformità al GDPR.

La struttura del MOP prevede:

• L’introduzione (con la ricostruzione del contesto organizzativo dell’Ente, un quadro della normativa applicabile, la definizione dell’ambito di applicazione e dei termini impiegati)

• La definizione di ruoli e responsabilità (Titolare e soggetti designati, Referenti, Autorizzati, ADS, DPO)

• I rapporti con i terzi (Nomina dei Responsabili, Trattamento per conto di altri titolari, Rapporti di

Contitolarità)

• Rapporti con gli Interessati (Informative, Esercizio dei diritti)

• Registro delle attività di trattamento

• Valutazione d’impatto (DPIA)

• Incidenti di sicurezza (Data Breach)

• Misure di sicurezza e monitoraggio

• Gestione delle ispezioni in materia di protezione dei dati

• Sanzioni

Gli Enti Soci possono rivedere la registrazione del webinar richiedendo l’accesso alla piattaforma, inviando una e-mail a formazione@lepida.it, con nome, cognome, e-mail e codice fiscale.

