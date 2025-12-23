Nel corso dell’incontro promosso da Lepida, cui hanno preso parte il DG del Comune di Modena Minganti e il DPO del Comune di Modena Colomba, è stato illustrato da Ernesto Belisario (Studio E-Lex) il Modello Organizzativo Privacy prodotto per ER2Digit

Si è svolto lo scorso 18 novembre un partecipato appuntamento promosso da Lepida nell’ambito del Progetto ER2Digit, in collaborazione con il Comune di Modena e in modalità webinar, intitolato “Verso un Modello Organizzativo operativo per la protezione dei dati personali degli Enti territoriali: il caso del Comune di Modena”.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il DG del Comune di Modena Lorenzo Minganti e il DPO del Comune di Modena Vittorio Colomba, è stato illustrato da Ernesto Belisario (Studio E-Lex), esperto internazionale di diritto e tecnologie, il Modello Organizzativo Privacy (MOP) prodotto per ER2Digit.

Il MOP presentato, che conferma la validità e l’attualità del modello organizzativo generale proposto ai Soci da Lepida sin dal 2018, è un insieme strutturato di procedure, ruoli, responsabilità, misure tecniche e organizzative adottate da un’organizzazione per garantire la conformità al GDPR.

La struttura del MOP prevede:

• L’introduzione (con la ricostruzione del contesto organizzativo dell’Ente, un quadro della normativa applicabile, la definizione dell’ambito di applicazione e dei termini impiegati)

• La definizione di ruoli e responsabilità (Titolare e soggetti designati, Referenti, Autorizzati, ADS, DPO)

• I rapporti con i terzi (Nomina dei Responsabili, Trattamento per conto di altri titolari, Rapporti di

Contitolarità)

• Rapporti con gli Interessati (Informative, Esercizio dei diritti)

• Registro delle attività di trattamento

• Valutazione d’impatto (DPIA)

• Incidenti di sicurezza (Data Breach)

• Misure di sicurezza e monitoraggio

• Gestione delle ispezioni in materia di protezione dei dati

• Sanzioni

Gli Enti Soci possono rivedere la registrazione del webinar richiedendo l’accesso alla piattaforma, inviando una e-mail a formazione@lepida.it, con nome, cognome, e-mail e codice fiscale.

