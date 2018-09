Protezione dati personali e videosorveglianza

Di Alfonso Garlisi

Egaf editore

Data di pubblicazione: 2018

ISBN: 978-88-8482-856-9

Pagine: 224

Prezzo: € 15,00

Il nostro modo di comunicare e di rapportarci agli altri e al mondo è profondamente mutato con l’avvento della grande rete internet e con i social network.

La “rete” consente di azzerare tempi e distanze nella comunicazione globale e di rendere praticamente immediati l’accesso e il trasferimento di dati e di documenti digitali.

Questo “sistema” introduce vantaggi evidenti, ma comporta anche rischi e “costi” notevoli da non sottovalutare che necessitano di una regolamentazione che ogni Stato è chiamato ad adottare.

Ogni volta che navighiamo in Internet, infatti, forniamo ai gestori del web dati personali e informazioni su nostre abitudini e nostri comportamenti. Tutto quello che scriviamo, pubblichiamo o visualizziamo è costantemente “tracciato”.

I gestori delle pagine visitate e dei motori di ricerca acquisiscono queste “tracce” sia per fini economici e commerciali. sia per conoscere opinioni, preferenze e giudizi: una massa di informazioni, gratuitamente raccolte, per influenzare od orientare l’opinione pubblica grazie a sistemi automatizzati che in pochi secondi consentono di analizzare enormi quantità di dati personali e di valutare gli utenti sotto diversi aspetti: attività professionale, situazione economica, salute, prefe­renze, interessi, affidabilità, comportamento, ubicazione e spostamenti. Stiamo parlando del cd “big data”.

Con il regolamento (UE) 2016/679, meglio conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento Generale Protezione Dati – RGPD), che questa pubblicazione illustra, l’UE ha introdotto vincoli e garanzie per il trattamento dei dati personali.

Si tratta di norme volte a garantire la correttezza del trattamento a partire dalla fase della sua progettazione con un approccio innovativo basato sul principio di “responsabilizzazione” del titolare al quale è attribuito il compito di garantire il rispetto delle disposizioni normative adottando misure preventive adeguate onde prevenire i rischi per i diritti e le libertà degli interessati e di dimostrare in che modo le misure adottate siano in grado di garantire l’osservanza della disciplina.

Inoltre per i trattamenti che comportano un rischio elevato, il titolare è tenuto ad effettuare, prima di darvi inizio, una valutazione dell’impatto e, se ritiene che le misure tecniche e organizzative individuate non siano sufficienti a ridurre il rischio, a consultare l’autorità di controllo (Garante privacy per l’Italia) che può prescrivere ulteriori misure o vietare il trattamento.

A differenza del passato, quindi, l’autorità di controllo interviene in una fase successiva in quanto il GDPR attribuisce al titolare del trattamento la responsabilità di individuare modalità, misure e valutazioni per rendere corretto il trattamento dei dati personali e salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati.

Struttura

A TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISCIPLINA DELLA PRIVACY A1 Principi europei per il trattamento di dati personali A2 Primo approccio al nuovo regolamento (UE) 2016/679 A3 Definizione di dato personale A4 Introduzione al trattamento dei dati A5 Premesse per nomina responsabile protezione dati A6 Principi di trattamento corretto di dati personali A7 Misure di sicurezza a protezione dei dati A8 Trattamento di dati personali dei minori A9 Rimedi e ricorsi su protezione dati nel codice privacy A10 Banche dati polizia A11 Trattamento dati codice PNR per contrasto reati gravi e terrorismo A12 Reclami e ricorsi nel regolamento (UE) 2016/679 A13 Casi di trattamento dati non conforme A14 Decreto di adeguamento privacy al regolamento (UE) 2016/679 B SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA B1 Primi interventi del garante sulla videosorveglianza B2 Intervento dell’ANCI per la videosorveglianza nei comuni B3 Principi per trattamento dati videosorveglianza B4 Provvedimento generale del garante per la videosorveglianza B5 Videosorveglianza e adempimenti dei soggetti pubblici B6 Soggetti privati e informativa per collegamenti con polizia B7 Verifiche preliminari per immagini associate a dati biometrici B8 Notifica preventiva per trattamento dati nel codice privacy B9 Misure di sicurezza e protezione dati videosorveglianza B10 Misure di sicurezza e protezione dati videosorveglianza B11 Settori specifici sottoposti a videosorveglianza B12 Videosorveglianza negli ambienti di lavoro B13 Videosorveglianza nelle strutture sanitarie B14 Videosorveglianza in istituti ed ambienti scolastici B15 Videosorveglianza nel trasporto pubblico di persone B16 Videosorveglianza negli esercizi commerciali B17 Videosorveglianza da remoto e videosorveglianza integrata B18 Sistemi di videosorveglianza gestiti da soggetti pubblici B19 Sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza urbana B20 Sistemi di videosorveglianza nei depositi di rifiuti B21 Telecamere fittizie a scopo di deterrenza B22 Rilevazione di violazioni stradali con dispositivi elettronici B23 Firma del verbale e tutela della privacy dell’accertatore B24 Videosorveglianza integrata e prescrizioni per soggetti pubblici B25 Videosorveglianza e prescrizioni per privati ed enti pubblici economici B26 Sistemi di videosorveglianza con o senza registrazione delle immagini B27 Trattamento illecito di dati videosorveglianza – prescrizioni garante B28 Videosorveglianza per finalità di pubblica sicurezza e privacy familiare B29 Provvedimenti sanzionatori del garante

Alfonso Garlisi è un dirigente polizia municipale in quiescenza. Ha pubblicato articoli e commenti in materie di circolazione stradale e di tematiche attinenti principalmente alle competenze di polizia municipale e comunali, ma non solo.