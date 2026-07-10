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Proteste anti-immigrazione in Sudafrica, la marcia contro gli irregolari

Proteste anti-immigrazione in Sudafrica, la marcia contro gli irregolari

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Proteste anti-immigrazione in Sudafrica, la marcia contro gli irregolari Adnkronos

(Adnkronos) – Continua in Sudafrica l’ondata di proteste contro l’immigrazione irregolare: anche il 9 luglio si è tenuta una marcia contro gli irregolari e le immagini sono state condivise sui social. Dopo la scadenza del 30 giugno – ultimatum simbolico concesso agli irregolari per lasciare il Paese – ogni giovedì si tengono manifestazioni organizzate dal movimento civico anti-immigrazione March and March, fondato nel 2024 dall’ex conduttrice radiofonica Jacinta Ngobese-Zuma. Inoltre a Johannesburg, gruppi di manifestanti hanno dato vita a vere e proprie ronde, facendo irruzione nelle abitazioni alla ricerca di cittadini stranieri privi di documenti per poi consegnarli alla polizia. “Stiamo andando casa per casa a rimuovere gli stranieri”, ha rivendicato apertamente il leader comunitario Bongani Msomi durante la marcia ad Alexandra. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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