ProSiebenSat.1 cede all’italiana WIIT il web hosting MyLock per 50 milioni

Il broadcaster tedesco ProSiebenSat.1, di cui Mediaset detiene il 24,9%, ha annunciato che venderà MyLoc, la sua divisone specializzata in web hosting, al Cloud service provider italiano WIIT per un controvalore complessivo di 50 milioni di euro (vedi il comunicato ufficiale di ProSiebenSat.1).

MyLoc offre un’ampia gamma di servizi e soluzioni per aziende medio-grandi, fra cui servizi di co-locazione, server hosting dedicati, servizi di managed hosting e cloud hosting, cloud backup, IaaS e Microsoft 365 compresi nell’offerta.

Asset in Germania

I suoi cinque data center (più un sito di business continuity) si trovano a Dusseldorf, possono ospitare fino a 65mila server, sono muniti di certificazione ISO 27001 e ricadono sotto le leggi tedesche sulla data protection, fra le più severe d’Europa.

MyLoc ha chiuso il 2019 con ricavi per 16 milioni di euro, a fronte di un Ebitda di 4 milioni e porta in dote 300 clienti in co-locazione su una superficie di 37mila piedi di data center.

Mercati esteri

Si tratta della prima acquisizione internazionale di WIIT, ed è stata salutata dal Ceo Alessandro Cozzi come una transazione che consentirà alla sua azienda di “creare il leader europeo nel cloud destinato ad applicazioni business critical” (vedi il comunicato stampa di WIIT).

L’Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi e Francesco Baroncelli, Chief M&A & Head of New Markets di WIIT hanno commentato: “Questa acquisizione, la prima fuori dall’Italia e in un mercato caratterizzato da un grande potenziale come le Germania, rientra nella strategia dichiarata in fase di quotazione e rappresenta un passo fondamentale per la nostra crescita, dopo due anni di acquisizioni e di consolidamento sul mercato italiano del Gruppo. Questa operazione rappresenta per noi un “transformational” deal, ci permette di dare l’avvio al Progetto CLOUD4EUROPE per creare il leader player europeo nel Cloud delle Applicazioni Critiche. Il modello di business di myLoc è perfettamente in linea con quello di Wiit, è caratterizzato dal 90% di ricavi ricorsivi ed è capace di accogliere i futuri servizi a valore aggiunto che svilupperemo sul mercato, oltre ad avere una profittabilità e generazione di cassa allineati a WIIT stand alone. Tra i vari asset significativi, la Società ha anche 5 data centres con oltre 2.000 mq di spazio nel quartier generale a Düsseldorf, oltre che un sito DR/Business Continuity nella sua sede secondaria. Infine myLoc è guidata da un management team giovane e di grande esperienza. Il nostro piano di crescita continuerà in questa direzione con grande focus anche su altri paesi europei oltre all’ulteriore consolidamento del mercato italiano”.

ProSiebenSat.1 fra Mediaset e Vivendi

Dal canto suo, la cessione di MyLock da parte di ProSiebenSat.1 rientra nella strategia del broadcaster tedesco di focalizzarsi sul core business dell’entertainment. Il gruppo media tedesco sarebbe coinvolto direttamente nei negoziati fra Mediaset e Vivendi per il rilancio comune del progetto MediaForEurope (MFE). L’obiettivo è trovare un compromesso per uscire dall’impasse in seguito alla mancata acquisizione di Premium da parte del gruppo francese di quattro anni fa.