Dopo rumors sempre più insistenti, è arrivata la conferma ufficiale di una proposta di fusione avanzata da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) al Gruppo Renault. Il modello riportato dai media e avanzato da FCA, che sarà oggetto di confronto, a partire da oggi, per il Consiglio di amministrazione della multinazionale francese, sarebbe quello di una fusione 50/50.

Se la proposta andrà in porto, come indicato dal Financial Times, potrebbe nascere un nuovo Gruppo automotive, con una capacità di quasi 9 milioni di veicoli l’anno, quindi uno dei più grandi al mondo (il terzo a livello globale, il secondo in Europa, il primo in America Latina, il quarto nel Nord America), con un enorme potenziale anche sul mercato delle auto elettriche e una notevole carica innovativa dal punto di vista tecnologico.

L’eventuale fusione, infatti, coopterebbe FCA direttamente nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e in questo caso, si parlerebbe di un’aggregazione in grado di vendere ogni anno 15.6 milioni di veicoli, cioè il primo soggetto globale in assoluto (con sede ad Amsterdam), molto di più del rivale Gruppo Volkswagen, che si attesta sui 10,78 milioni di veicoli venduti all’anno.

In particolare, questa nuova possibile fusione FCA-Renault avrebbe anche delle ricadute rilevanti sul mercato mondiale della mobilità elettrica e sul processo di elettrificazione in corso (smart grid, vehcile-to-grid, sistemi di accumulo/batterie, impianti di ricarica, tecnologie per la decarbonizzazione), senza dimenticare il prossimo mercato delle auto connesse e a guida autonoma.

La Nissan Leaf è il modello di auto elettrica più venduta al mondo, secondo i dati di EV-volumes relativi al 2018, con un +44%, all’ottavo posto c’è la Mitsubishi Outlander, che ha registrato un +45% i vendite e al nono posto la Renault Zoe stabile.

Nel 2018, infine, il Gruppo Renault ha annunciato un piano di investimenti in mobilità elettrica di oltre un miliardo di euro, con la volontà di mantenere la propria leadership in Europa, dove nel 2017 ha visto crescere le vendite di electric vehicles del 38%, per una quota di mercato complessiva del 24%.

FCA, dal canto suo, aveva annunciato nel 2018 la volontà di investire 9 miliardi di dollari per produrre auto elettriche in 30 modelli entro il 2022.

Staremo a vedere, ora occhi puntati su Parigi.