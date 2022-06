Programmi per registrare video e audio schermo del pc: i migliori sono 13

Si va dai programmi più usati per registrare video e audio schermo del pc per corsi e-learning ai programmi per registrare video e audio del pc di diverso genere, cioè videoconferenze, interviste, spezzoni di videogame.

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Alcuni sono a pagamento, altri gratuiti. Ecco la classifica completa

Sono 13 i migliori programmi per registrare video e audio schermo del pc. Di questi, come si vede nella nostra tabella in apertura, 7 sono gratuiti e 6 sono a pagamento. Grazie a questi software si può registrare una sessione di un gioco, un video tutorial, un corso e-learning, una conferenza. Sono strumenti ideali soprattutto per chi svolga la professione di coach o formatore. Ogni programma, ovviamente, ha delle caratteristiche tecniche differenti, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Programmi per registrare video e audio del pc e realizzare corsi e-learning

Partiamo innanzitutto dai programmi più usati per registrare video e audio schermo del pc per corsi e-learning. Li elenchiamo e man mano ne specifichiamo le principali funzioni:

Freecam , è il programma più usato per registrare direttamente dallo schermo del proprio pc. Non è perciò necessaria la webcam. La risoluzione dei fotogrammi è di alta qualità e l’utente può registrare i video e caricarli direttamente sul canale Youtube. Un software perfetto quindi per chi voglia registrare le proprie lezioni di un corso e-learning;

, è il programma più usato per registrare direttamente dallo schermo del proprio pc. Non è perciò necessaria la webcam. La risoluzione dei fotogrammi è di alta qualità e l’utente può registrare i video e caricarli direttamente sul canale Youtube. Un software perfetto quindi per chi voglia registrare le proprie lezioni di un corso e-learning; Screencast-o-Matic , che in realtà non è un vero e proprio software bensì un programma online che consente di registrare sia da desktop che da webcam, previa installazione dell’apposita app. È disponibile sia per Mac che per Windows. Ha però dei limiti, cioè si possono registrare video di massimo 15 minuti e cattura solo l’audio del microfono e non quello del PC. Consente, però, di poter condividere le proprie video registrazioni sui canali social e per email, per cui può essere un ottimo strumento per coach e formatori che vogliano inviare agli alunni, eventualmente, delle lezioni di ripasso del corso e-learning;

, che in realtà non è un vero e proprio software bensì un programma online che consente di registrare sia da desktop che da webcam, previa installazione dell’apposita app. È disponibile sia per Mac che per Windows. Ha però dei limiti, cioè si possono registrare video di massimo 15 minuti e cattura solo l’audio del microfono e non quello del PC. Consente, però, di poter condividere le proprie video registrazioni sui canali social e per email, per cui può essere un ottimo strumento per coach e formatori che vogliano inviare agli alunni, eventualmente, delle lezioni di ripasso del corso e-learning; CamStudio , un programma gratuito e open source per registrare video e audio del pc in modo facile e veloce. Basta solo scaricarlo dal sito, installarlo sul pc e avviarlo. Si aprirà subito la schermata di registrazione e si potrà registrare una lezione, un video, un filmato. Il software è in inglese ma le funzionalità sono molto intuitive;

, un programma gratuito e open source per registrare video e audio del pc in modo facile e veloce. Basta solo scaricarlo dal sito, installarlo sul pc e avviarlo. Si aprirà subito la schermata di registrazione e si potrà registrare una lezione, un video, un filmato. Il software è in inglese ma le funzionalità sono molto intuitive; iSpring Suite , un programma a pagamento per creare e registrare video tutorial, corsi e-learning, creare quiz, rendendo così la partecipazione alle videolezioni più interattiva. È uno strumento completo a 360° che permette, tra l’altro, di poter modificare la registrazione eliminando, ad esempio, i rumori in sottofondo dell’audio del microfono, inserire altri file multimediali o transizioni. È disponibile solo per Windows;

, un programma a pagamento per creare e registrare video tutorial, corsi e-learning, creare quiz, rendendo così la partecipazione alle videolezioni più interattiva. È uno strumento completo a 360° che permette, tra l’altro, di poter modificare la registrazione eliminando, ad esempio, i rumori in sottofondo dell’audio del microfono, inserire altri file multimediali o transizioni. È disponibile solo per Windows; Camtasia , compatibile sia con Mac che con Windows, è uno strumento che permette la registrazione con opzioni di quiz ed elementi interattivi;

, compatibile sia con Mac che con Windows, è uno strumento che permette la registrazione con opzioni di quiz ed elementi interattivi; Movavi Screen Recorder da usare per la registrazione di webinar, eventi online o video chiamate. Permette di catturare schermo, audio e videocamera e ottenere poi un file in formato gif o filmato da caricare su drive, canali social o su Youtube.

I software per registrare

E poi ci sono i programmi per registrare video e audio del pc di diverso genere, cioè videoconferenze, interviste, spezzoni di videogame.