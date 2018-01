Sembra in salute il cinema europeo che quest’anno porta a Hollywood per gli Academy Awards ben sette titoli, candidati in diverse categorie. Per l’Italia c’è Luca Guadagnino con “Chiamami col tuo nome”, candidato a 4 statuette, tra cui “Miglior film” e “Miglior attore protagonista”.

“Call me by your name” di Luca Guadagnino, “The Square” di Ruben Östlund, “On Body and Soul” di Ildikó Enyedi, “Loving Vincent” di Dorota Kobiela e Hugh Welchman, “The Breadwinner” di Nora Twomey, “Revolting Rhymes” di Jan Lachauer e Jakob Schuh e “Faces Places (Visages Villages)” di JR e Agnès Varda, sono i film prodotti in Europa e finanziati dal Programma Creative Media dell’Unione europea selezionati ufficialmente in diverse categorie per la novantesima edizione degli Academy Awards.

Il 4 marzo 2018 a Hollywood saranno nominati i vincitori dei Premi Oscar e “Chiamami col tuo nome”, dell’italiano Luca Guadagnino, è in gara in quattro categorie fra cui “Miglior film” e “Miglior attore protagonista” (Timothée Chalamet).

In occasione dell’annuale sondaggio indetto dal sito internet Otros Cines Europa, Pedro Almodovar, il pluripremiato regista di “Parla con Lei” e “Tutto su mia madre”, ha dichiarato riguardo al film di Guadagnino: “Tutto in questo film è meraviglioso, affascinante e desiderabile: i ragazzi, le ragazze, le colazioni, la frutta, le sigarette, i laghi, le biciclette, i balli all’aria aperta, gli anni ottanta, i dubbi e la devozione dei protagonisti, la sincerità di tutti i personaggi, i rapporti con i loro genitori”.

Fra i cinque film finanziati dall’UE presenti nella lista dei possibili candidati a “Miglior film straniero“, due hanno ottenuto la nomination: “The Square” e “Corpo e anima (Teströl és lélekröl)”.

“Loving Vincent” e “The Breadwinner” gareggeranno nella categoria “Miglior film d’animazione“, mentre “Revolting Rhymes” è candidato come “Miglior cortometraggio d’animazione” e “Visages Villages” concorre al riconoscimento per il “Miglior documentario“.

La Commissaria per l’Economia e la società digitali, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Sono felice di constatare che il programma MEDIA sta portando dei frutti e che i film europei ottengono preziosi riconoscimenti anche a livello internazionale. Attraverso l’#euFilmContest speriamo di raggiungere molti giovani, magari la prossima generazione di registi, che continueranno questa tradizione e creeranno nuovi capolavori europei”.

“Loving Vincent” è il primo film al mondo a essere stato interamente dipinto su tela: ognuna delle 65.000 inquadrature del film è stata infatti dipinta a mano da 115 pittori a olio professionisti per dar vita ai dipinti di Van Gogh.

Il programma MEDIA ha finanziato con oltre 1 milione di euro la distribuzione in 30 paesi di “The Square”, vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2017, mentre la produzione e la distribuzione di “Corpo e anima”, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino sempre l’anno passato, hanno ricevuto un finanziamento complessivo di 700.000 euro.

Di seguito una panoramica delle nomination agli Oscar 2018 dei film sostenuti dal programma MEDIA:

Martedì è stata inoltra lanciata la seconda edizione del concorso “#euFilmContest” per promuovere presso il grande pubblico la diversità del cinema europeo.

Il programma Media per il periodo 2007-2013 è stato finanziato con 755 milioni di euro.