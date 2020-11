La proposta presentata dal team formato da Politecnico di Torino e la South China University of Technology si è classificata al terzo posto del concorso internazionale indetto per progettare la smart city cinese: una grande valle agricola e una riserva naturale al centro, trasporti sull’acqua per le persone, per via aerea le merci, un nuovo equilibrio tra città, ambiente originario e aree rurali.