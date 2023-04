Progetto europeo LIT-UP: iscrizioni al corso di formazione on-line per l’editoria 

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione on-line LIT-UP, un progetto finanziato dall’Unione Europea, che mira all’attuazione di strategie competitive per aumentare le competenze di editori e autori nel lavorare con lingue poco utilizzate nel settore editoriale tramite eventi in tutta Europa, formazione e webinar.

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione on-line LIT-UP, un progetto finanziato dall’Unione Europea, che mira all’attuazione di strategie competitive per aumentare le competenze di editori e autori nel lavorare con lingue poco utilizzate nel settore editoriale tramite eventi in tutta Europa, formazione e webinar.

La casa editrice italiana Il Leone Verde e altri 6 editori di diversi Paesi partecipa a questo percorso triennale che fornirà nuove opportunità di incontro con la creazione di un’ampia e forte rete europea di editori e autori e che avrà l’obiettivo di costruire relazioni commerciali e conoscere nuove letterature, nuovi modelli di business e nuove opportunità di mercato.

Tra poco inizierà uno dei moduli di formazione online a cui si potrà accedere gratuitamente.

La data d’inizio del corso è il 1 maggio e si suddivide in 4 moduli della durata di 20 ore ciascuno. I partecipanti potranno seguire le lezioni e usufruire del materiale didattico in modalità totalmente indipendente e asincrona, ma ci saranno anche alcuni workshop tenuti in diretta tramite la piattaforma Zoom.

Per poter seguire il corso è necessaria una conoscenza della lingua inglese almeno a un livello B1/B2.

Tutte le informazioni dettagliate riguardanti il corso e i moduli si possono trovare cliccando sul seguente link: Progetto LIT-UP.

Per iscriversi al corso invece basterà compilare il Form di iscrizione qui.

Si tratta di una grande opportunità rivolta non solo a editori e autori, ma anche a studenti, bibliotecari e tutti coloro che sono interessati al mondo dell’editoria!