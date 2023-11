Progetto europeo LIT-UP, come partecipare al secondo modulo del corso di formazione per l’editoria

Il corso è totalmente gratuito e aperto a tutti, e può essere seguito in modo indipendente e senza vincoli utilizzando il materiale che verrà fornito sulla piattaforma del corso.

Nei mesi scorsi sono iniziati i corsi di formazione del progetto europeo LIT-UP, a cui la casa editrice Il Leone Verde partecipa insieme ad altri 6 editori europei: il 1 novembre 2023 è iniziato il secondo modulo del corso. Il corso è totalmente gratuito e aperto a tutti, e può essere seguito in modo indipendente e senza vincoli utilizzando il materiale che verrà fornito sulla piattaforma del corso.

I materiali del secondo modulo consistono nella gestione degli eventi di promozione letteraria: la preparazione prima dell’evento, il lavoro da svolgere durante l’evento, come sfruttare la presenza congiunta di autori ed editori negli eventi promozionali.

Come nel modulo precedente, la formazione consiste in circa 20 ore di apprendimento diretto e indipendente, un modello di apprendimento interessante, in cui da un lato il docente identifica gli obiettivi, i contenuti didattici e le attività di apprendimento che lo studente deve sviluppare (diretto), e dall’altro gli studenti hanno la proprietà e il controllo del loro apprendimento – imparano attraverso le proprie azioni e dirigono, regolano e valutano il proprio apprendimento (indipendente).

Per poter seguire il corso è necessaria una conoscenza della lingua inglese almeno a un livello B1/B2. Tutte le informazioni dettagliate si trovano al seguente link: Dettaglio Progetto LIT-UP.

Potete iscrivervi compilando il form al seguente link: form di iscrizione

Incontri su Zoom

LIT-UP sta inoltre preparando tre interessanti incontri sulla piattaforma Zoom:

Ivan Bevc terrà la prima sessione di formazione sul punto di vista dell’editore (Publisher’s Point of View). Questo appuntamento si terrà il 16 novembre 2023, con inizio alle ore 16.00. La durata della formazione è di circa 90-120 minuti.

Milena Berić si occuperà la seconda sessione di formazione sullo storytelling nella promozione letteraria (Storytelling in Literary Promotion). Questo corso si terrà il 23 novembre 2023, con inizio alle ore 16.00. La durata della formazione è di circa 90-120 minuti.

Iva Parađanin terrà la terza sessione di formazione sulla promozione efficace sui social media (From Page to Screen: Effective Social Media Promotion). Questo corso si terrà il 30 novembre 2023, a partire dalle ore 16.00. La durata della formazione è di circa 90-120 minuti.