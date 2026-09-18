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Progetto Edu Camp di Acea Acqua, Fermariello (Roma Capitale), ‘pronti a metterci a coinvolgere i più piccoli’

Progetto Edu Camp di Acea Acqua, Fermariello (Roma Capitale), ‘pronti a metterci a coinvolgere i più piccoli’

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Progetto Edu Camp di Acea Acqua, Fermariello (Roma Capitale), ‘pronti a metterci a coinvolgere i più piccoli’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Oltre a continuare a sostenere Acea nello straordinario lavoro che sta facendo, un lavoro di educazione alla conservazione, alla tutela, alla protezione di una risorsa fondamentale qual è l’acqua, vorremmo mettere a disposizione le competenze e le possibilità della Commissione Scuola per estendere quest’impegno ai bambini ancora più piccoli. Come è stato annunciato, comincerà un progetto su licei ed istituti tecnici, ma la nostra disponibilità a lavorare e coinvolgere anche i bambini più piccoli è totale”. Sono le parole di Carla Fermariello, Presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, alla presentazione dell’Edu Camp di Acea Acqua. Il tour orientato all’educazione idrica, vela e sostenibilità per le nuove generazioni, e che coinvolge le scuole primarie e secondarie di tutta Italia, ha fatto tappa al Porto Turistico di Roma. 

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Redazione Key4biz

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