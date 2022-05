Oltre 100 professionisti da formare nel mondo dell’europrogettazione. Le lezioni saranno svolte in videoconferenza su Zoom, dal 16 Giugno al 15 Luglio 2022, dalle 15:00 alle 19:00, per un totale di 40 ore formative. Tutte le info sui corsi.

Come si presenta una proposta di progetto, come si effettua la domanda per i finanziamenti europei, come si accede alle informazioni sulle diverse opportunità di finanziamento? Quali sono i criteri di selezione e ammissibilità, che consentono alla fine di arrivare a presentare concretamente un’iniziativa?

Per trovare le risposte a tutte queste domande ci sono i corsi in materia di progettazione europea, che si terranno dal 16 giugno al 15 luglio, a cura del Consorzio Punto Europa (COPE) e in collaborazione con Studio Cataldi Formazione e Aligys Srl.

Oltre 100 professionisti da formare nel mondo dell’europrogettazione. È questo l’obbiettivo che si prefigge il nuovo corso in progettazione europea organizzato dal Consorzio Punto Europa (COPE) in partnership con lo Studio Cataldi – Area Formazione.

Il corso affronta molteplici tematiche: la nuova programmazione europea 2021-2027, le fonti di informazione, le tecniche di europrogettazione, la corretta costruzione del budget di progetto e la gestione del partenariato.

“E’ ormai indispensabile – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Punto Europa, Filippo Lucci – per i professionisti del settore, conoscere i programmi e i bandi europei, saper individuare il bando adeguato alla propria idea progettuale, saper pianificare e redigere un progetto di qualità.

A tal fine, il corso vuole rappresentare un’occasione di miglioramento e di qualificazione personale, che rafforzi la propria posizione professionale e che favorisca nuove prospettive di lavoro laddove quella dell’europrogettista risulta essere una figura sempre più richiesta in modo da poter garantire un flusso finanziario e un valore aggiunto a supporto degli enti e delle imprese, soprattutto in questo momento storico nel quale le opportunità di finanziamento si moltiplicano e possono garantire benefiche ricadute in ogni ambito socio-economico del nostro territorio.

Auspico che questa rilevante occasione di crescita professionale sappia aggregare e stimolare le competenze dei futuri progettisti che saranno formati da un gruppo di docenti di altissimo profilo con esperienza decennale nel campo della progettazione europea diretta e indiretta”.

Il programma delle giornate è articolato come di seguito: dal quadro politico-istituzionale e normativo di riferimento, ai meccanismi e modalità di accesso ai finanziamenti europei diretti e indiretti, passando sul piano pratico alle tecniche di redazione dei progetti europei, sino alla stesura vera e propria del progetto.

Ma non solo, perché tra i tanti temi dei corsi troviamo: analisi del Work Programme, budget di progetto: esame delle principali regole di riferimento, diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto, gestione dei progetti europei, principi e metodologie del Communication Management.

Obiettivo delle lezioni è offrire ai professionisti del settore e agli avvocati la possibilità di sviluppare proprie competenze in questo particolarissimo settore.

Tutte le attività saranno svolte in videoconferenza su Zoom, dal 16 Giugno al 15 Luglio 2022, dalle 15:00 alle 19:00, per un totale di 40 ore formative.

Per l’evento sono stati richiesti i crediti formativi avvocati, mentre è previsto il rilascio di attestato di partecipazione e frequenza al termine del corso.

Info su costi e iscrizioni su formazione.studiocataldi.it.