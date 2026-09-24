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Professioni: Settimo (Edil Group), ‘diamo il nostro supporto al Congresso nazionale degli ingegneri’

Professioni: Settimo (Edil Group), ‘diamo il nostro supporto al Congresso nazionale degli ingegneri’

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Professioni: Settimo (Edil Group), ‘diamo il nostro supporto al Congresso nazionale degli ingegneri’ Adnkronos

(Adnkronos) – “”Ci occupiamo di real estate, quindi rigeneriamo territori e aree dismesse nel Friuli Venezia Giulia. Il lavoro con gran parte degli ingegneri della Regione ci ha permesso di dare il nostro supporto al Congresso nazionale degli Ingegneri. È un modo per restituire qualcosa al territorio per cui lavoriamo”. Così  Vincenzo Settimo, presidente Edil Group Trieste. durante il 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo ‘Nuove frontiere, nuove responsabilità’, in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste. 

economia

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Redazione Key4biz

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