Lo sportello per la presentazione delle domande resterà aperto per periodi pari a 30 giorni a partire dal 17 Maggio 2019 fino al 1° Ottobre 2019.

Avviso pubblico per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria – Calabria Film Commission, seconda sessione 2019.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione al contributo, relativamente alle categorie film e fiction televisive/serie TV:

le imprese di produzione cinematografica e/o audiovisiva anche in forma associata, con l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;

le imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, con l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; – le reti di imprese cinematografiche e audiovisive, con l’esclusione di associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro aventi sede in Italia (codici ATECO 59.11 o 59.12), in uno dei Paesi dell’Unione Europea (classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11), o in un Paese extraeuropeo a condizioni di reciprocità. Relativamente alle categorie documentari e cortometraggi, possono presentare domanda di ammissione al contributo gli stessi soggetti di cui sopra unitamente ad associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro, queste ultime escluse per le categorie precedenti.

Tipologie di progetti ammissibili

I benefici previsti dal presente bando sono destinati alle opere audiovisive, quali definite dalla Legge n. 220/2016 all’art. 2, comma 1 lettera a), ed in particolare alle tipologie di opere audiovisive di seguito indicate:

film: opera audiovisiva, prioritariamente destinata allo sfruttamento in sala cinematografica, della durata minima di 75 minuti anche d’animazione; fiction televisiva/serie TV: opera audiovisiva realizzata per lo sfruttamento in sede televisiva lineare o non lineare, della durata minima di 52 minuti per le opere singole e di 26 minuti a episodio per le opere seriali; documentario: opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni; cortometraggio: opera audiovisiva della durata generalmente compresa tra i 15 ed i 30 minuti di vario genere (documentario, musicale, d’animazione).

Si specifica che le opere di genere cd. factual e docu-fiction possono essere presentate nella categoria “fiction televisiva/serie TV”.

Entità e forma dell’agevolazione

I contributi previsti dal presente bando sono a fondo perduto e possono essere assegnati nei limiti specificati di seguito:

Lungometraggi, fiction televisiva/serie tv: massimo il 50% delle spese ammissibili, e comunque per un importo non superiore ad €. 250.000,00

Cortometraggi: massimo il 50% delle spese ammissibili, e comunque per un importo non superiore a €. 20.000,00

Documentari: massimo il 50% delle spese ammissibili, e comunque per un importo non superiore a €. 50.000,00

Nel caso di produzioni associate o coproduzioni, tali limiti sono calcolati sulla sola quota di cui il soggetto richiedente è titolare. I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, ed ivi compreso il credito d’imposta (tax credit), nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014).

Risorse disponibili

Le risorse disponibili, ai fini del presente avviso, ammontano a complessivi €. 1.350.000,00.

Le risorse complessivamente stanziate sono così ripartite:

– Per i film (comprese opera prima e opera seconda) e le fiction televisive/serie TV = €. 1.100.000,00;

Per i documentari = €. 160.000,00; Per i cortometraggi = €. 90.000,00 Per tutte le risorse previste dal presente Avviso la FCFC si riserva la facoltà di prevedere una possibile implementazione attraverso ulteriori risorse eventualmente reperite o una compensazione tra la ripartizione sopra effettuata, destinando eventuali risorse residue non utilizzate a causa di domande insufficienti o mancate assegnazioni.

Le risorse previste dal presente Avviso saranno assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Scadenza

Il presente Avviso si articolerà utilizzando la c.d. “procedura a sportello”. Ogni soggetto potrà presentare, per ogni apertura di sportello, una sola domanda a prescindere dalla tipologia di opera audiovisiva individuata.

Lo sportello per la presentazione delle domande resterà in una prima fase, aperto per 30 (trenta) giorni a partire dal 1° febbraio 2019 fino al 2 marzo 2019.

In seguito alla prima fase e svolte le procedure di valutazione, riaprirà sempre per periodi pari a 30 giorni a partire dal 17 Maggio 2019 fino al 1° Ottobre 2019 e comunque fino alla data di esaurimento delle risorse destinate al presente Avviso: