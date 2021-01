È anche grazie al progetto crossmediale in grado di raccontare, a più persone possibili, in modo digitale ed innovativo che Procida è stata selezionata come la Capitale italiana della cultura per l’anno 2022. A dirlo a Key4biz è Agostino Riitano, referente della candidatura ed ora direttore.

Key4biz. Nella motivazione con cui la commissione ha scelto Procida si legge “Il contesto dei sostegni locali e regionali, pubblici e privati, è ben strutturato; la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria; la dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di diffusione tecnologica è importante per tutte le isole tirreniche , ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee”.

A cosa si fa riferimento nel progetto scelto?

Agostino Riitano. Per noi non c’è differenza tra cultura e cultura digitale: la cultura è anche digitale. Tutta la narrazione di Procida Capitale italiana della cultura 2022 sarà crossmediale e il linguaggio del digitale è il filo rosso del nostro progetto.

Tutti i contenuti culturali che andremo a creare saranno generati anche in modo digitale e saranno distribuiti attraverso la piattaforma Ecosistema digitale della Regione Campania per consentire a tutti gli interessati di ammirare, online, Procida.

Key4biz. Qual è l’obiettivo di “Ecosistema digitale della Regione Campania”?

Agostino Riitano. È il primo progetto in Italia di digitalizzazione del patrimonio culturale, e nel caso specifico di quello campano grazie a un investimento di 30 milioni di euro. È online con la versione beta e conta già 1 milione e 400mila voci, per cui grazie alla piattaforma esistente Procida, Capitale italiana della cultura 2022, sarà accessibile a tutti in modo digitale.

Key4biz. Come commenta la vittoria di Procida?

Agostino Riitano. È una vittoria epocale, perché nessuno avrebbe scommesso su una piccola realtà, che è stata scelta in finale tra Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. La giuria ha valutato con grande attenzione il nostro progetto e alla fine l’ha selezionato.

L’annuncio di Franceschini “Procida Capitale italiana della cultura 2022”

Lo spot