Processo AI di Hiroshima, il codice di condotta del G7

I paesi del G7 hanno concordato su un codice di condotta per le aziende e le istituzioni che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale. Standard condivisi e regole comuni al centro.

Imprese italiane, le più forti nell’energy. Enel, Eni e Gse sul podio con ricavi oltre i 100 miliardi di euro. La classifica del Report sulle “Principali Società Italiane” di Area Studi Mediobanca.

Nonostante le risorse del PNRR secondo lo studio del Csel-Centro Studi Enti Locali, in Italia 1.034 Comuni senza Responsabile per la Transizione Digitale. Piemonte in testa (123), seguono Campania (115) e Lombardia (103).

Clicca qui per tutte le news della dailyletter.