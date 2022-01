Privacy Tools di Inveo, documentazione libera per la data protection

Una vera e propria area web documentale, con fogli di lavoro, tavole sinottiche, checklist, modelli operativi, presentazioni, suddivisa in sezioni tematiche, per supportare nel lavoro quotidiano tutti coloro che si trovano, a diverso titolo e settore, a gestire e trattare i dati personali.

Privacy Tools di Inveo

Privacy Tools è l’area gratuita messa a disposizione da Inveo, sul proprio sito, dove i professionisti della privacy possono scaricare materiale tecnico, normativo e formativo inerente al mondo della data protection.

Una vera e propria area web documentale, con fogli di lavoro, tavole sinottiche, checklist, modelli operativi, presentazioni, suddivisa in sezioni tematiche, per supportare nel lavoro quotidiano tutti coloro che si trovano, a diverso titolo e settore, a gestire e trattare i dati personali.

Le categorie tematiche, dal Rischio alla DPIA

Registrandosi gratuitamente alla newsletter di Inveo, consulenti privacy, DPO, titolari e responsabili del trattamento possono attingere ad un ampio materiale riguardante temi come il Risk Management, Risk Assessment, valutazione d’impatto, Accountability, schemi di certificazione GDPR, documentazione istituzionale diffusa dall’EDPS e dall’EDPB.

Grande rilievo viene data alla sezione Best Practice che include tutta la documentazione per valutare se il proprio operato è in linea con quanto prescritto dal GDPR, a partire dalle istruzioni per l’incaricato al trattamento, passando per la distruzione dei documenti cartacei, l’informativa e il consenso.

La documentazione è in continuo aggiornamento e viene popolata da Inveo mensilmente, secondo le novità del panorama privacy.

La selezione

La selezione del materiale trae spunto dalle aree critiche, individuate da Inveo, organismo di certificazione GDPR, durante lo svolgimento degli audit di seconda e terza parte presso le organizzazioni pubbliche e private.

Licenza libera

Tutta la documentazione è utilizzabile secondo i criteri del Creative Commons.

