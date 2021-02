Sono molteplici gli elementi a cui prestare attenzione per un sano sviluppo digitale di imprese, PA, e più in generale per l’intero sistema Paese per poter garantire efficacia, efficienza e sicurezza di infrastrutture e di dati.

Con questo obiettivo, il prossimo 26 febbraio 2021, ASSO DPO organizza, con la partecipazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e del Corpo della Guardia di Finanza, una sessione live streaming gratuita dal titolo “La doppia faccia della tecnologia e della rete: privacy sicurezza e cyber risk”.

Come iscriversi al webinar

È possibile collegarsi all’evento dalle 09:30 alle 12:30 e partecipare tramite iscrizione gratuita da effettuare qui.

I temi

Verranno affrontati temi legati ai rischi in ambito cyber security e verrà analizzato l’impatto sul nostro intero sistema sociale ed economico. Rischi che creano danni alle imprese, mettono a rischio i soggetti interessati e i consumatori, posso influire sull’erogazione di servizi essenziali sino a coinvolgere la sicurezza Nazionale nel suo intero complesso.

La sessione in diretta streaming ha lo scopo di condividere riflessioni e competenze di tutti gli attori in gioco per la tutela dei soggetti interessati, delle imprese e degli asset fondamentali del sistema Paese.

I relatori dell’evento

Ospiti di rilievo nel panorama privacy e data protection saranno i protagonisti della diretta organizzata dai dall’associazione ASSO DPO.

Matteo Colombo (Presidente ASSO DPO),

Marco Armoni (ASSO DPO),

Guido Scorza (Componente del Collegio dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali),

Col. Marco Menegazzo (Guardia di Finanza),

S.Ten. Biagio Crisci (Guardia di Finanza),

Avv. Stefano Mele (Avvocato),

Marco Trombadore (ASSO DPO),

Antonio Palmisano (Consulente Privacy e DPO).

Il programma

09.30 – 9.45 | Saluti | Matteo Colombo , Presidente ASSO DPO

| Saluti | , Presidente ASSO DPO 09.45 – 10.00 | Apertura dei Lavori | Moderatore: Marco Armoni , Coordinatore Comitato Scientifico ASSO DPO, Gruppo di Lavoro Cybersecurity

| Apertura dei Lavori | , Coordinatore Comitato Scientifico ASSO DPO, Gruppo di Lavoro Cybersecurity 10.00 – 10.20 | Privacy e Cybersecurity: il punto di vista del GPDP anche alla luce dei Data Breach riscontrati nel corso delle attività istituzionali | Avv. Guido Scorza , Componente del Collegio dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

| Privacy e Cybersecurity: il punto di vista del GPDP anche alla luce dei Data Breach riscontrati nel corso delle attività istituzionali | , Componente del Collegio dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 10.20 – 10.40 | Ruolo e funzioni del Corpo della Guardia di Finanza a tutela del dato personale | Col. Marco Menegazzo , Comandante Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, Guardia di Finanza

| Ruolo e funzioni del Corpo della Guardia di Finanza a tutela del dato personale | , Comandante Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, Guardia di Finanza 10.40 – 11.00 | Il lato oscuro della rete: Dark Web e Cyber Risk | S.Ten. Biagio Crisci , Comandante 2^ Sezione del IV Gruppo Nucleo Speciale Tutela privacy e frodi tecnologiche Guardia di Finanza

| Il lato oscuro della rete: Dark Web e Cyber Risk | , Comandante 2^ Sezione del IV Gruppo Nucleo Speciale Tutela privacy e frodi tecnologiche Guardia di Finanza 11.00 – 11.10 | Pausa

| Pausa 11.10 – 11.30 | Norme nazionali in tema di Cybersecurity e futuri scenari europei | Avv. Stefano Mele , Avvocato, esperto in Diritto delle Tecnologie. Partner presso Carnelutti Law Firm

| Norme nazionali in tema di Cybersecurity e futuri scenari europei | , Avvocato, esperto in Diritto delle Tecnologie. Partner presso Carnelutti Law Firm 11.30 – 11.50 | Data Breach e Policy per prevenirli gestirli. La valutazione d’impatto degli accadimenti | Dott. Marco Trombadore , Delegato ASSO DPO Regione Lazio, Consulente Privacy e Data Protection Officer

| Data Breach e Policy per prevenirli gestirli. La valutazione d’impatto degli accadimenti | , Delegato ASSO DPO Regione Lazio, Consulente Privacy e Data Protection Officer 11.50 – 12.10 | Data Breach case studies | Dott. Antonio Palmisano , Associato ASSO DPO, Consulente Privacy e Data Protection Officer

| Data Breach case studies | , Associato ASSO DPO, Consulente Privacy e Data Protection Officer 12.10 – 12.30 | Conclusioni e Q&A | Moderatore: Dott. Marco Armoni, Coordinatore Comitato Scientifico ASSO DPO, Gruppo di Lavoro Cyber Security

