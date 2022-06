Privacy: il lavoro di Lepida come DPO della Regione Emilia-Romagna

In particolare, si è consolidata l’azione di sorveglianza attraverso gli incontri svolti ogni 3 mesi con gli Enti per un totale complessivo di 22 e sono state svolte 46 diverse attività tra pareri, analisi istruttorie, redazione di documenti e azioni di supporto.

Nel corso del 2021 Lepida ha svolto diverse attività in qualità di Data Protection Officer o DPO della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e di altre 5 Agenzie regionali.

In particolare si è consolidata l’azione di sorveglianza attraverso gli incontri svolti ogni 3 mesi con gli Enti per un totale complessivo di 22 e sono state svolte 46 diverse attività tra pareri, analisi istruttorie, redazione di documenti e azioni di supporto.

Particolarmente intensa è stata l’attività in ambito nazionale con la partecipazione a 22 Incontri del Tavolo Nazionale Privacy della Conferenza Stato – Regioni aventi a oggetto la risposta comune alle istanze presentate in tema di negazione del consenso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), alle misure previste per il contenimento della pandemia da COVID-19 con particolare riferimento all’art. 4 del Decreto Legge 44, agli aspetti vaccinali e all’introduzione del Certificato verde.

Sempre a livello nazionale hanno avuto luogo, insieme ad altre Regioni, diversi incontri per rispondere all’istruttoria del Garante sul trattamento dei dati personali effettuato su richiesta del Ministero della Salute nonché diversi confronti con gli uffici del Garante sul percorso di adozione del regolamento della Legge 14/2015 sui soggetti fragili.

Infine sono state ricevute 2.475 istanze – prima manifestazione massiva di esercizio dei diritti in tema di protezione dei dati personali – da parte di interessati via mail, PEC e raccomandata riguardanti il FSE aventi ad oggetto la negazione del consenso alla consultazione del FSE.

A ciascuna istanza è stata data risposta individuale, oggetto di redazione e condivisione con la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna e con le altre Regioni.