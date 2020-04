Privacy e sicurezza, al via i webinar dei Legal Hackers

Legal Hackers è un movimento globale. Avvocati, informatici, politologi e accademici, tramite iniziative locali, si confrontano per scambiare idee e sviluppare soluzioni su tematiche relative a tutto ciò che interseca diritto e nuove tecnologie – è la tecnologia che migliora gli affari legali e la pratica legale che meglio comprende il mondo digitale, ma non solo.

Organizzando meetup, webinar, workshop e hackathon, i Legal Hackers individuano problemi e mettono in luce opportunità, sociali e professionali. I chapters Legal Hackers operano infatti a supporto di cittadini, avvocati, sviluppatori, imprese e istituzioni.

Nato a New York, Legal Hackers è presente in oltre 150 Paesi nel mondo. In Italia, Genova, Torino, Milano, Roma, Perugia, Pescara, Bologna, Napoli, Verona, Venezia, Bari, Trieste, Padova sono le città in cui oggi è possibile trovare una community operativa e laboriosa.

Nell’impossibilità di riunirsi fisicamente, a causa della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, tutti i chapter italiani si sono uniti sotto il motto “Connessi Vinciamo”, dando unica voce ai Legal Hackers ITALIA!

Sei gli appuntamenti in webinar organizzati nel seguente programma. A partire dal 9 aprile e fino al 14 maggio, ogni giovedì alle ore 19.00, si parlerà di:

“Giustizia digitale o giustizia virtuale?” – Udienze e cancellerie da remoto: casi pratici – 09.04.20

“Scuola smart a prova di privacy: guida pratica” – Dati degli alunni e uso corretto delle piattaforme eLearning – 16.04.20

“L’eCommerce non è virtuale: guida pratica” – Come riconvertire online il tuo negozio – 23.04.20

“Contratti digitali: la tua firma (digitale) è per sempre: guida pratica” – Da Spid alla firma elettronica qualificata: come firmare online – 30.04.20

“App e tracciamento: tutto per la salute?” – Quello che non puoi non sapere quando inserisci i tuoi dati – 07.05.20

“Digital Health” – Oggi per curarci non occorre necessariamente andare in ospedale – 14.05.20

Come sempre è stato, la partecipazione agli eventi Legal Hackers è, e sarà, gratuita previa registrazione.

Il prossimo sarà il secondo appuntamento e sarà interamente dedicato al mondo delle scuole e della formazione, al trattamento dei dati degli alunni e all’utilizzo di piattaforme e-Learning. A partire dal recente provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 marzo 2020 e delle istruzioni impartite per la didattica a distanza, i moderatori (Monica Gabbato di Legal Hackers Genova e Presidente di Privacy Academy; Gennaro Maria Amoruso di Legal Hackers Roma e Raffaele Della Rotonda di Legal Hackers Napoli) coordineranno tutti gli interventi.

Per gli operatori del settore (giustizia, scuola, commercio, sanità…), questi incontri rappresentano un momento di confronto importante, non solo per rimanere aggiornati, ma anche per poter porre domande a soggetti qualificati e competenti.

www.legalhackersitalia.it – Insieme per la solidarietà digitale.