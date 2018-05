È la ventottesima edizione del concertone del Primo Maggio a Roma, sempre all’insegna della musica, dell’impegno sociale, del lavoro e della cultura. Temi da sempre in cartellone nella grande manifestazione organizzata dai tre maggiori sindacati nazionali (Cgil, Cisl, Uil), che per tradizione si svolge nella piazza di San Giovanni a Roma.

Sul sito web ufficiale www.primomaggio.net se ne possono conoscere tutte le novità, la lineup per l’edizione 2018, i musicisti e gli artisti partecipanti, i video promozionali, la mappa per raggiungere la piazza e i contatti con lo staff del Primo Maggio, sia tramite i canali del sito, sia sui social media.

Facile da navigare, semplice da consultare, la piattaforma è ricca di immagini e fotografie, come quella a tutta pagina che fa da sfondo alla home page. Sul lato destro di quest’ultima sono organizzati i percorsi principali in “Cast”, “Info”, “Sponsor”, “Partner”, “I Festival” e “Edizioni precedenti”.

Canali che contengono le schede professionali dei musicisti che saliranno sul palco del 1° Maggio, tutti i post e i tweet scambiati sui profili ufficiali di Facebook e Twitter a cui si aggiungono i video caricati su YouTube e le gallerie fotografiche di Instagram, le info generiche su come arrivare, sugli spazi previsti per i diversamente abili e sulla mobilità cittadina.

Possibile seguire il Primo Maggio anche in web streaming live, grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per sviluppare interazione con la folla in piazza, quella online e in tv che da casa, tramite mobile app, potrà così partecipare in maniera diretta e attiva allo svolgersi dell’evento e alle iniziative collaterali previste.

Una piattaforma web, infine, che graficamente si mostra semplice e allo stesso tempo accogliente, essenziale nell’offerta di percorsi e contenuti, ma ricca di materiale multimediale, audio, di testo e video.

Contenuti: @

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo