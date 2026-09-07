“Un altro passo verso un settore europeo dei servizi di lancio più diversificato e autonomo”, ha dichiarato il direttore generale dell’ESA Aschbacher. “Raggiunto il primo traguardo dell’European Launcher Challenge dell’ESA”, ha commentato la direttrice del Trasporto spaziale dell’ESA Naja.

Isar Aerospace porta l’Europa in orbita: primo lancio commerciale e passo storico verso l’autonomia spaziale

L’Europa ha compiuto un passo che va ben oltre il successo di un singolo razzo. Il razzo Spectrum di Isar Aerospace è decollato dallo spazioporto di Andøya, nel nord della Norvegia, raggiungendo l’orbita terrestre bassa e rilasciando i payload trasportati. È la prima volta che un’azienda spaziale commerciale europea riesce a portare satelliti in orbita con un proprio lanciatore da un sito dell’Europa continentale.

Un risultato tecnico e simbolico, ma soprattutto industriale e strategico. Perché avere satelliti, costellazioni e tecnologie spaziali avanzate serve relativamente a poco se per portarli nello Spazio bisogna dipendere dalla disponibilità di vettori controllati da altri Paesi.

Il successo di Isar Aerospace rappresenta quindi uno dei primi segnali concreti della costruzione di un accesso europeo allo Spazio più autonomo.

Le congratulazioni per la buona riuscita del lancio sono arrivate anche dal Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius: “È entusiasmante vedere come gli strumenti dell’UE stiano aiutando le startup a crescere, accompagnandole dal laboratorio alla rampa di lancio, e contribuendo alla nascita di un’industria spaziale commerciale europea sempre più concreta e visibile. Dobbiamo continuare su questa strada. Accelerare l’accesso allo Spazio è una priorità politica fondamentale per le ambizioni spaziali dell’Unione europea e avrà un ruolo centrale anche nel prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’UE”.

“Quello di oggi dallo spazioporto di Andøya, in Norvegia, è un lancio storico: è il primo operatore selezionato nell’ambito dell’European Launcher Challenge a raggiungere l’orbita”, ha dichiarato Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA.

“Spectrum ha letteralmente raccolto la sfida, portando i suoi carichi in orbita terrestre bassa. È un risultato straordinario per la società tedesca Isar Aerospace, fondata appena otto anni fa e sostenuta dall’Agenzia spaziale europea. È un altro passo verso un settore europeo dei servizi di lancio più diversificato e autonomo – ha aggiunto Aschbacher – sono impaziente di vedere quali saranno i prossimi sviluppi”.

“Ogni lancio è speciale, ma quello che Isar Aerospace ha realizzato oggi è storico: è la prima azienda europea a raggiungere l’orbita con un proprio veicolo di lancio. Le mie congratulazioni vanno a tutti i team coinvolti, che con questa missione hanno raggiunto anche il primo traguardo dell’European Launcher Challenge dell’ESA. Ora guardiamo ai prossimi lanci europei, compresi quelli che partiranno dallo spazioporto di Andøya, in Norvegia, nel prossimo futuro”, ha dichiarato Géraldine Naja, direttrice del Trasporto Spaziale dell’ESA.

“E questo è solo l’inizio. Altri lanciatori europei si stanno preparando al loro debutto nell’ambito dell’European Launcher Challenge. Continuate così: non vedo l’ora di vedere altri vettori europei sulla rampa di lancio“, ha scritto sui social l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti.

Il razzo Spectrum di Isar Aerospace

Spectrum raggiunge l’orbita al secondo tentativo

La missione, battezzata “Onward and Upward”, è partita alle 22:12 CEST il 5 settembre scorso dal complesso di lancio di Isar Aerospace ad Andøya. Come si legge sul sito dell’Agenzia spaziale europea, il vettore ha raggiunto l’orbita e trasportato cinque piccoli satelliti e un esperimento, completando una missione che aveva anche l’obiettivo di qualificare i sistemi del lanciatore in condizioni operative reali.

Il successo assume ancora più valore considerando da dove era partita l’azienda. Il primo volo di Spectrum, nel marzo 2025, era durato appena una trentina di secondi: il razzo aveva superato la piattaforma di lancio prima di perdere il controllo e precipitare in mare.

A meno di due anni di distanza, il secondo volo ha raggiunto l’obiettivo più importante: l’orbita. Isar Aerospace, fondata nel 2018 nei pressi di Monaco di Baviera, diventa così la prima società spaziale commerciale europea a portare satelliti in orbita con un proprio vettore. Un passaggio importante anche perché introduce un nuovo soggetto privato nel mercato europeo dei servizi di lancio.

Come è fatto Spectrum

Spectrum è un lanciatore relativamente compatto, progettato principalmente per il mercato dei satelliti di piccole e medie dimensioni. Il razzo è alto 28 metri, ha un diametro di 2 metri ed è composto da due stadi. Dispone complessivamente di dieci motori, nove installati sul primo stadio e uno sul secondo, ed è progettato per trasportare fino a 1.000 chilogrammi in orbita terrestre bassa (LEO).

È una capacità particolarmente interessante in un mercato spaziale nel quale cresce rapidamente il numero di piccoli satelliti destinati alle telecomunicazioni, all’osservazione della Terra, alla ricerca scientifica, alla sicurezza e alle costellazioni commerciali.

La scommessa industriale è proprio questa: trasformare il lancio in un servizio più frequente e flessibile, capace di offrire agli operatori europei un’alternativa per raggiungere l’orbita senza dover necessariamente acquistare capacità da grandi vettori stranieri.

Il decollo dallo spazioporto di Andøya, nel nord della Norvegia

Il vero traguardo è l’accesso autonomo allo Spazio

È qui che il successo di Spectrum assume una dimensione che supera quella della singola startup. L’accesso allo Spazio è un’infrastruttura strategica. L’Europa può sviluppare satelliti per telecomunicazioni, navigazione, osservazione terrestre, meteorologia, intelligence o difesa, ma senza una capacità sufficiente di lanciarli resta esposta alla disponibilità, alle priorità e alle decisioni di altri operatori. Una condizione da superare definitivamente e rapidamente, visti i tempi che corrono e le relazioni internazionali sempre più instabili anche con alleati storici.

Il problema è diventato evidente negli ultimi anni. Le tensioni geopolitiche hanno reso impossibile l’utilizzo di vettori russi, mentre SpaceX ha conquistato una posizione dominante nel mercato internazionale dei lanci, diventando un’infrastruttura fondamentale anche per numerosi operatori e istituzioni europee. Il successo di Spectrum non modifica ancora questi equilibri, ma dimostra che un’alternativa commerciale europea può essere costruita.

Non significa naturalmente che l’Europa sia diventata improvvisamente autonoma. Un lancio riuscito non equivale ancora a una capacità di accesso allo Spazio stabile. Servono affidabilità, frequenza, capacità produttiva, infrastrutture e soprattutto una successione regolare di missioni commerciali.

Ma il salto qualitativo è evidente: l’autonomia europea comincia a trasformarsi da obiettivo politico in capacità industriale verificata in volo.

Dalla sovranità dei satelliti alla sovranità del lancio

Per Bruxelles la questione riguarda direttamente la sovranità tecnologica europea. Chi possiede una capacità autonoma di lancio può decidere con maggiore libertà quando mettere in orbita un satellite, quale missione privilegiare e con quale frequenza rinnovare o ampliare una costellazione. Un fattore decisivo soprattutto quando lo Spazio diventa parte delle infrastrutture critiche di un Paese.

Telecomunicazioni sicure, navigazione satellitare, osservazione della Terra, monitoraggio delle infrastrutture, sorveglianza marittima e capacità militari dipendono sempre più dai sistemi orbitali. In caso di crisi geopolitica, la possibilità di sostituire rapidamente un satellite o aumentare una costellazione può diventare essa stessa una capacità strategica.

Il volo del razzo Spectrum verso l’orbita terrestre bassa (LEO)

Una startup privata cambia il modello europeo

C’è poi un secondo elemento forse altrettanto importante: Spectrum non nasce da un tradizionale grande programma pubblico europeo. Isar Aerospace è una startup privata, anche se cresciuta all’interno di un ecosistema sostenuto dalle istituzioni europee e nazionali.

L’azienda è stata inizialmente supportata dal Business Incubation Centre dell’ESA e ha successivamente ricevuto cofinanziamenti attraverso Boost!, il programma dell’Agenzia spaziale europea dedicato allo sviluppo di servizi commerciali di trasporto spaziale.

Il modello è quindi significativo: utilizzare risorse e domanda pubblica per favorire la nascita di operatori privati capaci poi di competere sul mercato. È un approccio che avvicina l’Europa alla logica del New Space economy statunitense, pur mantenendo un forte ruolo delle istituzioni nella costruzione della domanda e nella riduzione del rischio industriale.

Spectrum è inoltre il primo lanciatore selezionato nell’ambito dell’European Launcher Challenge ad aver raggiunto l’orbita. Il programma prevede che gli operatori partecipanti effettuino un lancio orbitale entro il 2027. Isar Aerospace ha quindi già superato il primo grande traguardo previsto dall’iniziativa.

La nuova corsa europea dei lanciatori

Isar Aerospace non è sola. In Europa stanno crescendo diversi progetti che puntano a costruire un mercato più competitivo dei lanciatori, dalla tedesca Rocket Factory Augsburg alla spagnola PLD Space, fino alla francese MaiaSpace.

Il successo di Spectrum può diventare quindi un acceleratore per l’intero settore. Perché l’obiettivo europeo non dovrebbe essere semplicemente avere “un altro razzo”, ma costruire una filiera del lancio diversificata, con più operatori, più spazioporti e capacità differenti. È questa ridondanza a trasformare un lanciatore in una vera capacità strategica.

È boom del mercato mondiale dei servizi di lancio, si aprono nuove opportunità per le aziende e le startup europee

La sfida comincia adesso. Isar Aerospace dovrà dimostrare che Spectrum può volare ancora, farlo con regolarità e trasformare il successo tecnologico in un servizio commercialmente sostenibile.

Ma ciò che è accaduto ad Andøya cambia comunque qualcosa. Per anni l’Europa ha discusso della necessità di rafforzare la propria autonomia strategica nello Spazio, oggi una startup europea ha trasformato una parte di quella discussione in hardware, motori, infrastrutture e capacità orbitale.

L’autonomia spaziale non significa soltanto costruire satelliti europei. Significa poter decidere autonomamente quando e come portarli nello Spazio. Spectrum non rende ancora l’Europa indipendente. Ma dimostra che quella capacità può essere costruita anche attraverso una nuova industria privata europea.

Il successo di Isar Aerospace arriva in una fase di forte espansione del mercato globale dei servizi di lancio spaziale. Il settore, stimato da ResearchAndMarkets in 27,43 miliardi di dollari nel 2025, dovrebbe raggiungere 31,84 miliardi nel 2026 e, con un tasso medio annuo di crescita vicino al 17%, superare gli 82 miliardi di dollari entro il 2032.

A spingere il mercato sono soprattutto la crescita dei lanci commerciali, la domanda di servizi più flessibili per portare satelliti e altri carichi in orbita e l’ingresso di un numero crescente di operatori privati. È anche in questa prospettiva che il risultato di Isar Aerospace assume un valore industriale per l’Europa: non soltanto maggiore autonomia nell’accesso allo Spazio, ma la possibilità per le aziende europee di conquistare una quota di un mercato globale destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni.

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