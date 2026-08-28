Primo intervento al cervello con AI in tempo reale: rimosso con successo un tumore

All’University College London Hospital un sistema di AI ha analizzato in diretta le immagini dell’operazione, aiutando i chirurghi a individuare vasi sanguigni e nervi nascosti. Il paziente, 48 anni, rischiava di perdere la vista.

Per la prima volta al mondo un paziente è stato sottoposto a un intervento al cervello con il supporto in tempo reale di un sistema di intelligenza artificiale.

A raccontare il caso è la BBC. Rhys Hibbert, 48 anni, padre di due figli e residente nel Bedfordshire, è stato operato all’University College London Hospital per rimuovere un tumore benigno dell’ipofisi che stava comprimendo i nervi ottici e mettendo a rischio la sua vista.

Durante l’intervento, l’AI ha analizzato in diretta il flusso video proveniente dall’endoscopio e ha indicato ai chirurghi le aree nelle quali era più probabile si trovassero vasi sanguigni e nervi delicati, contribuendo a individuare il percorso più sicuro per rimuovere il tumore.

Hibbert era in buona salute fino a circa 18 mesi fa, quando durante una passeggiata perse conoscenza e iniziò ad avere convulsioni.

Una scansione cerebrale rivelò un tumore benigno di 11 millimetri sull’ipofisi, una piccola ghiandola situata alla base del cranio e responsabile della produzione di ormoni fondamentali per crescita, metabolismo, pressione sanguigna e temperatura corporea.

Il problema era soprattutto la posizione. L’ipofisi si trova molto vicino alle arterie carotidi, che portano sangue al cervello, e ai nervi ottici. Con la crescita del tumore, Hibbert aveva iniziato a perdere parte della visione periferica e a soffrire di stanchezza e vertigini.

“Dal punto di vista della sicurezza del paziente ne vedo assolutamente il beneficio. Non ci sono segnali stradali dentro la nostra testa”, ha spiegato.

Come funziona l’AI durante l’operazione

L’intervento è stato effettuato introducendo attraverso il naso un endoscopio, una piccola telecamera utilizzata per raggiungere la base del cranio.

Il tumore era vicino, ma nascosto dietro strati di osso e membrane. Individuare il punto più sicuro dal quale intervenire non era semplice, anche perché l’anatomia varia da persona a persona.

Secondo la BBC, in questo tipo di operazioni esiste una probabilità compresa tra il 25% e il 50% di non riuscire a rimuovere completamente il tumore e un rischio tra lo 0,5% e il 2% di danneggiare un importante vaso sanguigno.

È qui che è intervenuto il sistema di AI.

Su un secondo schermo, il software analizzava le immagini in tempo reale, seguiva gli strumenti chirurgici e segnalava le aree nelle quali era più probabile trovare vasi e nervi, evidenziando le zone considerate più sicure per procedere.

Un “secondo paio di occhi” per i chirurghi

Il sistema utilizza un principio simile a quello delle tecnologie di riconoscimento facciale, ma invece di individuare un volto riconosce strutture anatomiche importanti e spesso non direttamente visibili.

I ricercatori dell’UCL hanno addestrato e valutato l’AI utilizzando centinaia di video di interventi per la rimozione di tumori dell’ipofisi. Nei filmati sono stati identificati manualmente nervi e vasi sanguigni per permettere al sistema di imparare a riconoscerli.

“È stato addestrato su più operazioni di quante la maggior parte dei chirurghi ne veda o ne esegua in tutta la propria carriera e può agire come un secondo paio di occhi esperto”, ha spiegato il professor Hani Marcus, che ha partecipato all’intervento.

La decisione resta al chirurgo

Il team sottolinea però che non si tratta di chirurgia autonoma.

L’AI fornisce informazioni e suggerimenti, ma il controllo dell’operazione rimane completamente nelle mani dei medici.

L’obiettivo a lungo termine è sviluppare una sorta di “ChatGPT per chirurghi”: un sistema al quale il medico possa chiedere supporto durante un intervento, mantenendo però sempre la possibilità di ignorarne le indicazioni.

“Un altro esperto nella stanza al quale rivolgersi per un consiglio, se lo si desidera, oppure da ignorare se non si è d’accordo”, ha spiegato Marcus.

“Mi ha restituito la vita”

La tecnologia è stata sviluppata dai ricercatori dell’UCL con finanziamenti del National Institute for Health and Care Research e di Google ed era stata sperimentata per anni in laboratorio prima del primo utilizzo su un paziente.

Il gruppo sta ora lavorando a uno studio clinico più ampio.

Per Hibbert, i risultati sono stati immediati. “Quando ho aperto gli occhi dopo l’operazione mi è sembrato di avere una visione a 360 gradi. Non vedevo così bene da un anno”, ha raccontato.

Nelle otto settimane successive all’intervento la vista ha continuato a migliorare, mentre stanchezza, vertigini e gli altri disturbi precedenti sono scomparsi.

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