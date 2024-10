Primi due casi di suicidi a causa dell’AI?

Oggi in primo piano l’AI, ma da un altro punto di vista.

Adolescente americano suicida, affetto da problemi di salute mentale ha trovato compagnia virtuale in un chatbot basato sulla serie ‘Game of Thrones’, Caso analogo avvenuto in Belgio nel 2023.

Intel vince storica causa antitrust, Corte di Giustizia Ue annulla multa da 1,06 miliardi di euro dopo 15 anni. L’accusa era di abuso di posizione dominante nel mercato dei microprocessori.

Non finisce il caso “Piracy Shield”, Agcom diffida a DAZN e richiama tutti i soggetti obbligati ad accreditarsi alla piattaforma.

Leggi le notizie della nostra dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz