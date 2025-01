Prima di Iris2 c’è GovSatCom, l’alternativa Ue a Starlink

Con il progetto Governo italiano-Starlink guardiamo tutti il cielo con occhi diversi. Ma non ci sono soltanto le aziende di Musk.

L’Europa sta già lavorando ad un suo sistema autonomo di comunicazione satellitare sicura per i Governi che sarà lanciato nel 2025. Si tratta dell’iniziativa EU GOVSATCOM, lanciata in abbinamento con Iris2.

Meta, John Elkann entra nel CdA. L’AI nell’automotive? E Gedi più generosa verso Zuckerberg? La notizia ha lasciato un pò di sconcerto per la portata che questo ingresso può significare.

Il Primo Ministro albanese, Edi Rama, ha annunciato il blocco di TikTok per un anno dal 2025, citando preoccupazioni su bullismo e incitamenti alla violenza. La decisione riflette un trend globale.

Leggi le notizie della nostra dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz