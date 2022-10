Al momento sono nove le donne in Europa alla guida di un Governo, con il giuramento di Giorgia Meloni, al momento premier in pectore, il saldo salirà a dieci.

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Sarà premier a 45 anni (come Fanfani), Renzi a 39. Ecco chi sono le altre leader

Giorgia Meloni è pronta a ricevere l’incarico da Mattarella e a formare il 67esimo governo italiano, il primo della storia della Repubblica guidato da una donna. La leader di Fratelli d’Italia diventa Presidente del consiglio italiano a 45 anni, la stessa età di un “gigante” come Amintore Fanfani che nel 1954, precisamente a 45 anni e 11 mesi, ricevette l’incarico di formare il suo primo governo che però non ottenne la fiducia e durò un solo mese. Fanfani, inoltre, detiene anche il primato di premier più anziano, l’ultimo incarico lo ricevette infatti all’età di 79 anni. Nell’infografica in apertura la classifica per età di tutti i politici e i tecnici che hanno ricoperto la carica di Presidente del consiglio italiano.

L’età del presidente del consiglio italiano

Se Amintore Fanfani è il premier più anziano in assoluto, Mario Draghi (nella foto sotto) è quello più anziano al primo incarico. L’ex presidente della Bce, infatti, è entrato a Palazzo Chigi all’età di 73 anni. Mario Draghi giura al Quirinale precisamente il 12 febbraio del 2021 per rimanere premier in tutto 516 giorni fino al 14 luglio 2022.

Draghi supera in questa classifica Carlo Azeglio Ciampi, diventato presidente del consiglio a 72 anni e 4 mesi il 29 aprile 1993. E questa è solo una delle affinità tra i due: il governatore di Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi (anche Draghi lo è stato) fu chiamato alla guida di un governo tecnico in una fase caotica della vita repubblicana dal presidente Oscar Luigi Scalfaro.

Chi è stato il Presidente del consiglio italiano più giovane

Il record di premier più giovane è invece saldamente in mano a Matteo Renzi che nel 2014 estendeva questo primato a tutta l’Europa prima di essere scavalcato da Sebastian Kurz cancelliere austriaco a soli 31 anni nel 2017. Prima di Matteo Renzi, che ha giurato di servire la Repubblica al Quirinale a 39 anni, il record era di Giovanni Goria, che giurò il 29 luglio 1987 all’età di 44 anni alla guida di uno dei tanti governi del Pentapartito, la coalizione di governo formata dall’intesa tra i partiti del vecchio centro-sinistra organico Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialdemocratico e il Partito Liberale Italiano.

Quante sono le donne premier in Europa

Al momento sono nove le donne in Europa alla guida di un Governo, con il giuramento di Giorgia Meloni, al momento premier in pectore, il saldo salirà a dieci. L’insediamento di Giorgia Meloni è atteso per il 17 ottobre. Ma chi sono le donne premier in Europa? Partiamo dalle ultime due ovvero Elisabeth Borne, nuova premier della Francia dal 16 maggio 2022 e Mary Elizabeth Truss detta Liz dal 6 settembre 2022 Primo Ministro del Regno Unito. In questo elenco figura anche la Serbia con Ana Brnabić, politica ed economista Primo Ministro della Serbia dal 29 giugno 2017. C’è poi Ingrida Šimonytė, economista, dal dicembre 2020 Primo Ministro della Lituania.

La socialdemocratica Magdalena Andersson è invece alla guida del governo svedese dal 30 novembre 2021 e Kaja Kallas dell’Estonia dal 26 gennaio 2021. In Islanda dal 30 novembre 2017 c’è invece la leader dei Verdi Katrín Jakobsdóttir, chiudono l’elenco Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca dal 27 giugno 2019 e Sanna Marin eletta in Finlandia il 10 dicembre del 2019.

I dati si riferiscono al: 1946-2021

Fonte: Governo Italiano