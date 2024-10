Presentazione Rapporto ASviS 2024 – Coltivare ora il nostro futuro. Segui la diretta streaming

Giovedì 17 ottobre, alle ore 10.00, l’ASviS presenterà il nono Rapporto “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” a Roma, presso la Sala dell’Acquario Romanoin Piazza Manfredo Fanti.

Grazie al contributo di migliaia di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti all’Alleanza, il Rapporto analizza il posizionamento dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 (SDGs) e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e nel nostro Paese a favore dello sviluppo sostenibile. Il documento illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l’opinione dei cittadini sulla sostenibilità. Infine, avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettiva della nuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell’Italia sugli SDGs.



Mancano solo sei anni alla scadenza degli Obiettivi Onu, ma appare evidente che gli sforzi fatti finora a livello globale, europeo e nazionale non sono sufficienti a raggiungere i traguardi fissati. Per questo, il prossimo quinquennio sarà fondamentale, da un lato per accelerare l’impegno globale, dall’altro per definire la prossima agenda di sviluppo sostenibile.

Oltre ai presidenti e al direttore scientifico dell’ASviS, all’incontro interverranno, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il presidente del Cnel Renato Brunetta e il presidente del Jacques Delors institute Enrico Letta.

Le registrazioni per partecipare in presenza sono ora chiuse, sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming su questa pagina e sui canali social dell’ASviS.

Programma

Modera: Elisa Anzaldo, Rai – TG1

10:00 – 10:15 Introduzione

Marcella Mallen, presidente dell’ASviS

10:15 – 10:45 Il Rapporto ASviS 2024

Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS

10:45 – 11:00 Il Futuro del mercato interno europeo

Enrico Letta, presidente del Jacques Delors Institute

11:00 – 11:30 L’impegno dell’Unione europea nella nuova legislatura

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo

Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo

11:30 – 12:30 L’impegno delle forze economiche e sociali

Massimiliano Monnanni, Segretario generale del CNEL

Giovanna Iannantuoni, Presidente della Crui

Christian Ferrari, Segretario confederale della CGIL

Lara Ponti, vice presidente della Confindustria

12:30 – 13:00 L’impegno del Governo

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy

13:00 – 13:15 Conclusioni

Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS

