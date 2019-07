Presentazione del Rapporto OPTIME 2019. Il videoreportage e le videointerviste

Lo Speciale con il videoreportage e le videointerviste a 6 dei relatori che hanno partecipato alla presentazione del Rapporto OPTIME 2019 (scarica il report), che ha scattato una fotografia nitida delle caratteristiche del mercato dell’elettronica in Italia, con un particolare focus sulle criticità, come illegalità ed evasione fiscale, che generano un grave danno per gli operatori onesti e i consumatori.

Il Rapporto è stato illustrato da Davide Rossi, presidente di OPTIME, presso la Camera di Commercio di Roma, che ha presentato i dati curati da GfK sul valore del mercato dell’elettronica in Italia: vale oltre 17 miliardi di euro, ma è frenato da diversi fenomeni distorsivi, soprattutto online.

Non solo dati. Interventi normativi, collaborazione massima tra poteri pubblici e imprese e sensibilizzazione dei cittadini consumatori, ecco le 3 proposte indicate da Rossi al Legislatore per tutelare il mercato dell’elettronica in Italia.

