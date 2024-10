Presentata a Tallinn la “Gemella Digitale” dell’Emilia-Romagna

L’innovazione digitale al servizio della pianificazione e della progettazione di spazi, città e territori consapevoli, per comunità sempre più vivibili e a misura di cittadino. Anche Lepida insieme alla Regione Emilia-Romagna ha preso parte alla Digital Twin Conference 2024 di Tallinn, la Conferenza internazionale dedicata ai gemelli digitali svoltasi lo scorso 11 e 12 settembre.

I digital Twin sono i “modelli virtuali”, progettati per riflettere in modo preciso contesti e realtà, utili a elaborare processi decisionali e di politica pubblica basati su sperimentazioni, dati concreti e valutazioni di impatto.

La Regione ha presentato in Estonia il progetto VERA (Virtualizing Emilia-Romagna Air Quality), la “Gemella Digitale dell’Emilia-Romagna” uno strumento strategico, che nasce per supportare le politiche regionali di sostenibilità, tutela del territorio e contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico, facendo leva sulle enormi potenzialità e possibilità di impiego del digitale, in linea con gli obiettivi fissati dal Patto per il Lavoro e per il Clima, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Pair 2030, Percorso per la neutralità carbonica e Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2020-25 – Data Valley Bene Comune.

