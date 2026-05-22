Giunto alla sesta edizione, il Premio è stato consegnato oggi ai migliori progetti ideati dalle scuole secondarie di secondo grado e al docente più innovativo.

Si è tenuta oggi a Roma la cerimonia di consegna del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2025-2026, promosso da Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per il Digitale aderente a Confindustria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione) e con il patrocinio di Consiglio Nazionale dei Giovani, Fondazione Mondo Digitale, Save the Children Italia, ScuolaZoo e STEAMiamoci.

Docenti e studenti coinvolti nella digitalizzazione

Il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale è un’iniziativa diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con l’obiettivo di coinvolgere studenti e insegnanti in un’azione proattiva di sensibilizzazione e orientamento per favorire la transizione digitale del mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme, valorizzando il ruolo e l’apporto delle tecnologie digitali.

La sesta edizione del Premio ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, con 43 progetti consegnati. Le candidature hanno coinvolto istituti provenienti da tutto il territorio nazionale, con 14 progetti dal Nord, 10 dal Centro e 19 dal Sud e dalle Isole. I progetti presentati hanno affrontato temi come inclusione, sostenibilità, sicurezza online e valorizzazione dei dati, distinguendosi per qualità progettuale, interdisciplinarità e capacità di coniugare innovazione tecnologica e impatto sociale.

Tra le novità introdotte in questa edizione, il riconoscimento del “Docente più Innovativo”, nato per valorizzare il ruolo dei docenti tutor nel coordinamento del proprio gruppo, nello sviluppo dei progetti e nella costruzione delle collaborazioni con aziende, ITS ed enti partner.

Il Premio conferma una crescente maturità dell’iniziativa, con collaborazioni sempre più strutturate tra scuole, aziende partner, ITS e università e una partecipazione femminile consolidata nei team di progetto.

I vincitori dell’edizione 2025-2026 sono:

Categoria “ICT per l’inclusione e l’accessibilità: nessuno escluso nell’era digitale”

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ANTONIO MONACO (Cosenza)

Progetto “UrbanAI”

Azienda partner: Somos Srl

Ente partner: ENS (Ente nazionale Sordi)

Categoria “Sostenibilità: innovazione digitale per un futuro più verde e responsabile”

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GALILEO FERRARIS (Molfetta, BA)

Progetto “GreenDrop”

Aziende partner: Exprivia Spa; HRCoffee Srl

Categoria “Educazione Digitale e sicurezza online: prevenzione del cyberbullismo e uso consapevole della rete”

ISTITUTO TECNICO AGRARIO GIUSEPPE VIVARELLI (Fabriano, AN)

Progetto “Marche School Network”

Aziende partner: Aruba Spa; Meg Software Srl

ITS/Enti partner: ITS Fabriano; RED (Rete Educazione Digitale); Associazione Cittadini in Cammino

Categoria “Digital & Data Science/Economia dei dati”

Vincitori ex aequo:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE GIUSEPPE ARMELLINI (Roma)

Progetto “StudIA”

Azienda partner: AlmavivA Spa

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EUCLIDE (Bova Marina, RC)

Progetto “SmartShelf”

Azienda partner: Reply Spa

A ciascuna scuola vincitrice è stato assegnato un premio di 2.500 euro; i progetti saranno inoltre promossi all’interno delle iniziative di Anitec-Assinform dedicate all’orientamento e allo sviluppo delle competenze ICT.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati:

Premio “Docente più Innovativo”

Luana Milani – ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI SACCONI CPIA” (Ascoli Piceno, AP)

Progetto “APIAMOCI”

Categoria: “Sostenibilità: innovazione digitale per un futuro più verde e responsabile”

Azienda partner: Nanosystem Srl

Ente partner: ARPAM – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, sezione di Aerobiologia di Ascoli Piceno

Una menzione speciale alle docenti

Tiziana Condemi e Adriana Guagliardi dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GALILEO FERRARIS (Molfetta, BA), per il contributo in termini di coordinamento e gestione del team e del rapporto con il partner industriale nell’ambito del progetto “GreenDrop”.

I progetti e i docenti vincitori sono stati selezionati dalla Commissione di Valutazione presieduta da Riccardo Di Stefano, Vice Presidente per l‘Education e l’Open Innovation di Confindustria, e composta da Anna Brancaccio (Ministero dell’Istruzione e del Merito), Ludovica Busnach (Vicepresidente Anitec-Assinform con delega alle Digital Skills per la crescita d’impresa e l’inclusione), Edoardo Italia (Presidente Consiglio Nazionale dei Giovani), Mirta Michilli (Direttrice Generale Fondazione Mondo Digitale) e Daniele Timarco (Direttore Programmi Nazionali Save the Children Italia).

Competenze e progetti

“Il Premio continua a mostrare la capacità di studenti e scuole di trasformare le competenze digitali in progetti capaci di generare valore per il territorio e per la società. Inclusione, sostenibilità e uso consapevole della tecnologia sono stati al centro di molti lavori presentati, confermando quanto sia importante rafforzare il dialogo tra scuola e imprese.

Siamo lieti che questa edizione abbia valorizzato il contributo dei docenti, con un particolare riconoscimento alle insegnanti di materie STEM, per il loro ruolo nell’inclusione femminile, nella diffusione delle competenze digitali e nella promozione dei percorsi di innovazione all’interno delle scuole.”, ha dichiarato Ludovica Busnach, Vicepresidente Anitec-Assinform con delega alle Digital Skills per la crescita d’impresa e l’inclusione.

“Quando scuola, imprese, ITS Academy e università lavorano insieme, l’innovazione digitale diventa un’esperienza concreta di orientamento e crescita. Il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale promosso da Anitec-Assinform lo dimostra: i progetti presentati raccontano ragazze e ragazzi capaci di usare intelligenza artificiale, dati e tecnologie per rispondere a bisogni reali, sviluppando competenze tecniche e trasversali oggi decisive. Siamo davanti a una trasformazione profonda del mercato del lavoro e tutti noi, istituzioni, imprese, università, abbiamo il dovere di trasformare il potenziale dimostrato da questi studenti in azione, partendo da percorsi chiari di studio e lavoro”, ha dichiarato Riccardo Di Stefano, Vice Presidente per l’Education e l’Open Innovation di Confindustria.

Tutti i progetti sono pubblicati nella pagina dedicata del sito Anitec-Assinform

Le iscrizioni alla settima edizione del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale si apriranno nell’autunno 2026.

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