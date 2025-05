Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025, i premiati

Si è tenuta oggi a Roma la cerimonia di consegna del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025, promosso da Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con il patrocinio di Consiglio Nazionale Giovani, Fondazione Mondo Digitale, Save The Children e ScuolaZoo. L’obiettivo del premio – giunto quest’anno alla quinta edizione – è di valorizzare i migliori progetti delle scuole secondarie di secondo grado che promuovono l’uso del digitale per favorire il cambiamento, l’inclusione e lo sviluppo delle competenze del futuro.

Il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale si conferma un’iniziativa di riferimento nel panorama educativo grazie alla capacità di connettere scuole, imprese e territori attraverso esperienze formative concrete e orientate al futuro. L’edizione 2024-2025 ha visto una partecipazione ampia e qualificata di studenti, provenienti da varie regioni italiane, impegnati in progetti capaci di coniugare tecnologia, creatività e impatto sociale.

I vincitori dell’edizione 2024-2025 sono:

Categoria “ICT e disabilità: come il digitale favorisce l’inclusione”

ISIS C. Facchinetti (Castellanza, VA) – Progetto “Speak-I”

Azienda partner: Elmec

Categoria “Digital Enablers”

Liceo Scientifico M. Fanti (Carpi, MO) – Progetto “Infinity Cubes – Intrecci tra Matematica e Arte”

Azienda partner: Studio Architetto Bombardi – progettazione, innovazione, tecnologia e multimedia

Categoria “Promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo”

IIS Casagrande Cesi (Terni) – Progetto “SweeterBytes”

Azienda partner: Digital Boost Solutions

Categoria “Digital & Data Science/Economia dei dati “

Vincitori ex aequo

IIS F. Patetta (Cairo Montenotte, SV) – Progetto “Helpy”

Azienda partner: Elco

IIS A. Farnese (Vetralla, VT) – Progetto “Agorà”

Azienda partner: TF Group

Nel corso della cerimonia è stata, inoltre, attribuita la menzione speciale nella categoria: “Digital & Data Science/Economia dei dati” per “l’attenzione al ruolo dell’innovazione digitale in settori tradizionali di eccellenza nazionale, come il fashion” a:

IIS Euclide (Bova Marina, RC) – Progetto “Stanless”

Azienda partner: Reply

I progetti vincitori sono stati selezionati dalla Commissione di Valutazione presieduta da Francesco Profumo, ex Ministro dell’Istruzione e composta da Anna Brancaccio (Ministero dell’Istruzione e del Merito), Ludovica Busnach (Vicepresidente Anitec-Assinform con delega alle Digital Skills per la crescita d’impresa e l’inclusione), Mirta Michilli (Fondazione Mondo Digitale), Nicola Parascandolo (Luiss – Summer School e Hub 42) e Daniele Timarco (Save the Children Italia).

L’edizione di quest’anno si è caratterizzata per una diffusa maturità progettuale e per una crescente adesione delle scuole all’iniziativa. I progetti presentati hanno mostrato un’evoluzione nella capacità di coniugare tecnologia e finalità educative, con particolare attenzione a temi come l’inclusione, l’interdisciplinarità tra scienze e materie umanistiche, e nella valorizzazione del digitale in settori chiave per il sistema Paese come l’agrifood, la cultura e la moda. Si segnala, infine, una consolidata presenza attiva e significativa di studentesse nei team, e una partecipazione ben distribuita su scala nazionale.

A ciascuna scuola è stato assegnato un premio di 2.500€; i progetti saranno promossi all’interno delle iniziative dell’Associazione dedicate all’orientamento e allo sviluppo delle competenze ICT.

Tutti i progetti saranno valorizzati sul sito web di Anitec-Assinform.

“Il Premio rappresenta per le scuole un’opportunità per sperimentare l’innovazione in modo attivo, trasformando le competenze digitali in esperienze significative, radicate nel territorio, connesse alla società e alle sfide del presente – ha affermato Ludovica Busnach, Vice Presidente Anitec-Assinform con delega alle Digital Skills per la crescita d’impresa e l’inclusione I progetti premiati dimostrano che i giovani non solo sanno usare il digitale, ma sono anche in grado di comprenderne l’impatto e orientarlo verso obiettivi sociali, ambientali e culturali. È la dimostrazione di quanto sia strategico investire nelle competenze, nella creatività e nel dialogo tra scuola e impresa.”

La Dirigente Anna Brancaccio (Ministero dell’Istruzione e del Merito) membro della Commissione di Valutazione, ha così commentato: “Questo premio sottolinea l’importanza del rapporto tra scuola e impresa, oltre a dare forma all’esigenza di innovare la scuola attraverso il digitale. Non è più tempo di pensare se “digitale sì” o “digitale no” nella scuola, occorre operare e attuare best practice che, essendo per loro definizione, sostenibili e ripetibili, possano essere prese ad esempio da tutte le realtà scolastiche. Oggi premiamo i migliori progetti di innovazione digitale elaborati in stretta collaborazione con le aziende, essi sono una dimostrazione della creatività e del pensiero critico posseduto dagli studenti. Dobbiamo dare, attraverso queste collaborazioni tra pubblico e privato, quante maggiori opportunità alle scuole perché gli studenti possano acquisire nuove conoscenze e competenze con cui affrontare le sfide del presente e, soprattutto, del futuro, attraverso la presa di coscienza dei propri talenti e inclinazioni.”

Le iscrizioni alla sesta edizione del Premio 2025-2026 si apriranno nell’autunno 2025.

