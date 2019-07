Il Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, Vito Crimi, ha ricevuto una delegazione dell’Associazione Italian Digital Revolution – Aidr, guidata dal Presidente Mauro Nicastri, insieme ai soci Alessandro Capezzuoli, responsabile delle attività relative all’evoluzione delle professioni e alla diffusione delle competenze digitali, e Federico Tassinari, responsabile osservatorio editoria digitale.

Nel corso del colloquio si è discusso delle modalità con cui viene conferito annualmente il Premio attraverso un software dedicato che verifica la presenza dei requisiti previsti dal “Regolamento del Premio” e di come l’iniziativa intenda stimolare le Pubbliche Amministrazioni a migliorare i propri processi amministrativi attraverso l’uso delle tecnologie per favorire la trasparenza, contrastare e combattere la corruzione e coinvolgere i cittadini nel monitoraggio civico dell’azione amministrativa. “Affinché i cittadini possano partecipare ai processi decisionali – ha dichiarato il Sottosegretario Crimi – è fondamentale che conoscano cosa fa e come opera la pubblica amministrazione. I diversi canali di comunicazione digitale hanno profondamente cambiato le modalità di trasmissione e condivisone delle informazioni. Per poterlo fare al meglio è necessario riqualificare il personale e dotarlo di competenze digitali. In tale contesto, il premio nazionale AIDR per la diffusione della Trasparenza e dell’Etica nella PA rappresenta un elemento importante che la stessa società civile ha messo in campo per far conoscere la pubblica amministrazione a tutti i cittadini. Pertanto l’iniziativa dell’associazione, che monitora la trasparenza dei siti delle PA ed analizza anche i dati degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ha il merito di aver utilizzato il digitale per migliorare la pubblica amministrazione”.

Al termine dell’incontro la delegazione dell’Aidr ha consegnato al Sottosegretario Crimi il prototipo della targa del premio che è progettata dagli studenti del Liceo Artistico “Silvio Lopiano” di Cetraro (Cosenza), guidati dal dirigente Graziano Di Pasqua, come segno tangibile di stima e ringraziamento per l’importante opera di sensibilizzazione e diffusione delle attività di comunicazione istituzionale.