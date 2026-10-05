Si aprono oggi le iscrizioni alla settima edizione del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2026-2027, promosso da Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del settore digitale e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione con il sostegno di Assolombarda, Confindustria, Consiglio Nazionale dei Giovani, Fondazione Mondo Digitale, Save the Children Italia e STEAMiamoci.

Premio per studenti e docenti

Rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Premio coinvolge studenti, docenti e imprese nella realizzazione di progetti dedicati all’innovazione e alle competenze digitali, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze tra scuola e impresa e contribuire all’orientamento professionale.

La settima edizione si apre con un nuovo riconoscimento. Il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale è stato inserito nel Programma per la valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2026/2027.

“Con la settima edizione del Premio vogliamo continuare ad avvicinare studenti e studentesse alle tecnologie digitali, dando loro la possibilità di tradurre conoscenze e competenze in progetti sviluppati insieme alle imprese. ha detto Ludovica Busnach, Vice Presidente Anitec-Assinform con delega alle Digital Skills per la crescita d’impresa e l’inclusione. È un percorso che in questi anni ha rafforzato il dialogo tra scuola e mondo produttivo e che oggi riceve un ulteriore riconoscimento con l’inserimento del Premio nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze del MIM”.

Il Premio rientra nelle attività di Anitec-Assinform dedicate allo sviluppo delle competenze digitali, anche attraverso il Gruppo di lavoro Skills per la crescita d’impresa, coordinato da Andrea Langfelder.

I progetti dovranno essere realizzati in collaborazione con almeno un’azienda del settore digitale e potranno concorrere in quattro categorie:

Digital & Data Science – Economia dei dati

Sostenibilità: innovazione digitale per un futuro più verde e responsabile

ICT per l’inclusione e l’accessibilità: nessuno escluso nell’era digitale

Educazione digitale e sicurezza online: prevenzione del cyberbullismo e uso consapevole della rete

È previsto inoltre un Premio speciale al docente, dedicato al ruolo svolto nella guida del team, nell’orientamento alle discipline STEM, nella promozione delle pari opportunità e nel trasferimento delle competenze digitali nella programmazione scolastica.

Le scuole potranno iscriversi dal 5 ottobre al 22 dicembre 2026 attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito Anitec-Assinform e potranno candidare un solo progetto. I progetti dovranno essere presentati entro il 18 aprile 2027.

La cerimonia di premiazione si terrà il 21 maggio 2027. Saranno selezionati quattro progetti vincitori, che riceveranno un contributo di 2.500 euro ciascuno per la realizzazione del progetto e/o l’acquisto di tecnologie digitali per la scuola, oltre all’assegnazione del riconoscimento al docente più innovativo.

In quanto competizione inclusa nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze per l’anno scolastico 2026/2027, i risultati di eccellenza conseguiti dagli studenti e dal docente nell’ambito della settima edizione saranno certificati secondo quanto previsto dal Programma e, previo consenso degli interessati, i nominativi degli studenti e docente interessati saranno pubblicati nell’Albo nazionale delle Eccellenze.

Per partecipare e consultare il regolamento completo è possibile visitare la pagina dedicata al Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale sul sito Anitec-Assinform.

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