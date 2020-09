Mariya Gabriel (UE): “Soluzioni concrete come i sensori e i pannelli solari, possono combinarsi con le tecnologie digitali per aiutare chi ne ha disperato bisogno, emancipare le persone e migliorarne la resilienza”.

Nel quadro delle Giornate europee della ricerca e dell’innovazione, la Commissione ha annunciato i vincitori del premio Horizon del CEI per le tecnologie avanzate accessibili per gli aiuti umanitari, assegnato a cinque innovazioni esemplari che possono fare una grande differenza nella vita delle persone più vulnerabili nel mondo.

Il premio è finanziato nel quadro di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE, e rientra nella fase pilota del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI).

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Queste innovazioni mostrano chiaramente come le tecnologie fisiche come i sensori, i pannelli solari o la produzione di additivi possono combinarsi con le tecnologie digitali per aiutare chi ne ha disperato bisogno, emancipare le persone e migliorarne la resilienza. Sono molto felice di assegnare questo premio sia a organizzazioni umanitarie di lungo corso che a imprese giovani e innovative impegnate a migliorare la vita delle persone.”

Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha aggiunto: “Le innovazioni possono aiutarci a migliorare la qualità e l’efficacia degli aiuti offerti alle persone più bisognose. Le tecnologie premiate oggi ne sono la prova. È incoraggiante constatare l’ampia varietà di soggetti e di nuovi partenariati per l’innovazione, dalle start-up alle organizzazioni umanitarie esistenti. Mi auguro che questo premio possa sostenere lo sviluppo e la diffusione di queste innovazioni nelle attività umanitarie in tutto il mondo”.

Il premio è assegnato alle migliori soluzioni tecnologiche accessibili per gli aiuti umanitari in cinque categorie: alloggi e assistenza; acqua e servizi igienico-sanitari; energia; assistenza medica e sanitaria; e una categoria aperta. I vincitori, uno per categoria, hanno ricevuto 1 milione di euro ciascuno.

Nel quadro della fase pilota del Consiglio europeo per l’innovazione, i premi Horizon del CEI mirano a favorire l’innovazione nei settori in cui la società affronta sfide importanti. Promuovono soluzioni pionieristiche ad alto potenziale, che gli innovatori possono rapidamente immettere sul mercato per raggiungere coloro che ne hanno bisogno.