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Premio Giovani Comunicatori, Fabiano (Icch): “Dialogo tra giovani e classe dirigente”

Premio Giovani Comunicatori, Fabiano (Icch): “Dialogo tra giovani e classe dirigente”

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Premio Giovani Comunicatori, Fabiano (Icch): “Dialogo tra giovani e classe dirigente” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il Premio Giovani Comunicatori Icch è nato nel 2015 con un obiettivo molto concreto: dare un contributo per creare un dialogo tra le giovani generazioni e la classe dirigente menageriale e istituzionale, mettendo al centro la meritocrazia, la creatività e lo studio. I giovani studenti autori dei progetti migliori possono vincere dei master o degli stage in azienda, mentre i giovani professionisti vincono un premio in denaro e la possibilità di presentare il proprio progetto ai manager di riferimento delle grandi aziende”. Così Pierangelo Fabiano, segretario generale di International Corporate Communication Hub – Icch, intervenendo alla cerimonia di conferimento del “9° Premio Giovani Comunicatori Icch”, svoltasi a Milano presso il Centro Svizzero e organizzata da International Corporate Communication Hub – Icch. 

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Redazione Key4biz

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