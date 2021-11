Premio Dona 2021, protagonista la voce dei consumatori

Il Premio Vincenzo Dona è l’evento annuale di Consumatori.it, dedicato al fondatore dell’Unione Nazionale Consumatori e padre del consumerismo in Italia. Dopo diverse edizioni al Teatro Argentina di Roma, dallo scorso anno il Premio, complice la pandemia, si è trasferito negli studi televisivi di Sky a Milano, in diretta streaming sulla pagina Facebook UNConsumatori e sul canale Youtube Unione Nazionale Consumatori.

Questa quindicesima edizione del Premio Dona sarà dedicata al potere della voce, al rinascimento dell’audio tra marketing e innovazione. La voce è il canale che più di ogni altro spiega il tempo che stiamo vivendo, basti pensare al successo dei podcast e la diffusione degli smart speakers: sono tutti strumenti che popolano il nostro quotidiano, scatenano empatia e contemporaneamente ci consentono il multitasking, cioè di fare anche altre cose mentre ci dedichiamo all’ascolto.

Nel nostro pomeriggio di confronto che inizierà alle ore 15.00, affronteremo il tema della voce in quattro tempi: nel primo ci interrogheremo sul tono della voce delle imprese che, come è sotto gli occhi di tutti, cominciano ad essere protagoniste del dibattito pubblico su temi sociali come la sostenibilità o l’inclusione. Lo faremo con uno scrittore pubblicitario, Paolo Iabichino, che ci racconterà che cosa è oggi il brand activism teorizzato da Philip Kotler padre del marketing. Nel secondo segmento affronteremo più da vicino il tema degli smart speakers nel delicato equilibrio tra voce e dati, insieme a Guido Scorza, componente del Garante Privacy, e grandi aziende come Amazon, Alexa e Google. Nel terzo tempo ci tufferemo nell’universo podcast dando voce ai protagonisti dall’Associazione dei podcasting guidata da Giulio Gaudiano ad autorevoli podcaster come Matteo Caccia, Matteo Ranzi, Matteo Grandi (gli ultimi due con cui sto condividendo l’avventura dei podcast UNC, rispettivamente, “Nessun problema” e “Innovazione quotidiana”)

Nell’ultimo tempo, infine, quello al quale tengo di più, daremo voce ai consumatori e cioè racconterò personalmente, con l’aiuto di alcuni esperti di comunicazione e psicologia, come si genera il reclamo dei consumatori e come un’associazione dei consumatori illuminata può farne tesoro.

Insomma, sarà un pomeriggio ricco di spunti di riflessione e di confronto sullo scenario attuale, ma anche sul futuro del marketing: d’altronde, citando il sociologo Francesco Morace che parteciperà quest’anno al Premio con un contenuto video: non c’è nulla di più autentico della voce di ciascuno di noi, perché corrisponde alle 4R del marketing del futuro: la Rilevanza, la Risonanza, la Reciprocità e il Riconoscimento.

Non vi resta che seguirci e far sentire la vostra voce!

Per saperne di più e scaricare il programma: Premio Vincenzo Dona 2021: potere alla voce