Premio Agenda Digitale ER 2022, appuntamento a lunedì 10 ottobre

Il Premio Agenda Digitale ER 2022 si terrà il 10 ottobre presso l’UNAHOTELS a Bologna Fiera, in piazza della Costituzione 1 a Bologna.

L’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna presenta DESIER, l’indice di digitalizzazione dei Comuni dell’Emilia-Romagna, e premia le buone pratiche di trasformazione digitale sul territorio.

Appuntamento il 10 ottobre all’UNAHOTELS Bologna Fiera per un incontro in presenza con due sessioni in programma per la giornata: quella mattutina, dal titolo “DESIER e Premio Regionale Agenda Digitale Emilia-Romagna”, e quella pomeridiana, dal titolo “A spasso con DESIER”.

La sessione mattutina sarà l’occasione per presentare l’indice DESIER, e per mostrare come il suo utilizzo possa aiutare a ridurre il divario digitale.

Durante la giornata del Premio Agenda Digitale verrà infatti presentato un aggiornamento sull’indice Desi europeo e nazionale, con esponenti di Regione Emilia-Romagna, di ART_ER Scpa, di Lepida Scpa e del Politecnico di Milano, per riflettere assieme su come si stia evolvendo il divario digitale tra le aree della regione, su quali siano i gap più rilevanti e quali possano essere le condizioni favorevoli a uno sviluppo digitale armonico del territorio.

Sarà presente Donata Columbro, giornalista e autrice di “Ti spiego il dato”, che terrà uno speech dal titolo “Viaggio nel mondo dei dati, tra limiti e potenzialità”.

Tra i momenti più importanti della mattinata la premiazione dei Comuni e delle Unioni che hanno raggiunto i valori più alti dell’indice DESIER.

Durante il pomeriggio si terranno sessioni parallele di lavoro dedicate in particolare alle dimensioni SERVIZI PUBBLICI DIGITALI e DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE e verranno presentati alcuni esempi di utilizzo del DESIER, accompagnati da prove pratiche.

Lo scopo sarà quello di individuare possibili azioni di miglioramento in campo digitale per l’amministrazione pubblica, per i cittadini ma anche per le imprese,

Cos’è il DESIER

Il DESIER è un indice sintetico, composto da 4 dimensioni (connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici online) che misura la digitalizzazione dei comuni della regione in ottica relativa di posizionamento all’interno di questo perimetro geografico.

L’indice è composto da 60 indicatori a livello comunale per 330 comuni, e i dati impiegati sono per la maggior parte pubblici e scaricabili da Internet (parte dei dati sono raccolti dal Coordinamento dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna e Art-ER Scpa).

Perchè il DESIER?

L’indice DESIER (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna) nasce con l’idea di portare a livello locale e comunale l’indice DESI, prodotto annualmente dalla Commissione Europea per gli stati membri e dal Politecnico di Milano per le regioni italiane.

Il DESIER vuole essere uno strumento a disposizione degli amministratori locali e degli enti del territorio per individuare non solo buone pratiche da diffondere ma anche divari da colmare, ambiti prioritari su cui intervenire, per monitorare l’evoluzione degli indicatori della digitalizzazione nel tempo e tra i territori.

L’origine del Desier

Dal 2014 la Commissione europea monitora i progressi compiuti dagli Stati membri nel settore digitale e pubblica relazioni annuali sull’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI – Digital Economy and Society Index).

Ogni anno le relazioni comprendono profili nazionali, che aiutano gli Stati membri a individuare settori di intervento prioritari, e capitoli tematici che forniscono un’analisi a livello dell’Unione Europea nei principali ambiti della politica digitale. Dal 2016, l’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano produce un indice DESI regionale che ha lo scopo di supportare i policy maker nell’assumere decisioni consapevoli in tema di agenda digitale, grazie alla conoscenza dell’effettivo stato di digitalizzazione delle diverse regioni.

DESIER aggiunge, per la nostra regione il livello comunale ai livelli europeo e nazionale, facendo emergere, per alcune tipologie di Comuni, ancora gap importanti nello sviluppo digitale.