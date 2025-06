Deutsche Telekom prevede di fondare una propria compagnia di assicurazione. La nuova società dovrebbe iniziare le operazioni a metà del 2026 e avrà sede a Colonia, dove ha già sede il suo broker assicurativo interno, De Te Assekuranz. La Süddeutsche Zeitung (SZ) ne ha recentemente parlato e l’operatore tedesco ha confermato i piani. Il nome del nuovo assicuratore non è ancora stato annunciato.

Modello captive per DT

Il modello di una compagnia assicurativa captive che copre i rischi della casa madre è noto come “captive”. Il gruppo di telecomunicazioni con sede a Bonn sta quindi seguendo una tendenza attuale nel settore. Il settore sta rispondendo ai forti aumenti dei prezzi da parte delle compagnie assicurative e alle richieste di franchigie più elevate degli ultimi anni, e sta cercando alternative. Per molte aziende, i forti aumenti dei prezzi giungono in un momento inopportuno a causa della difficile situazione economica. Tra gli esempi più importanti di aziende che in Germania hanno istituito captive figurano BMW, BASF e Siemens.

Vantaggi e svantaggi del modello captive

Questo tipo di assicurazione serve a finanziare rischi al di fuori dell’assicurazione tradizionale, aumentando al contempo l’indipendenza dagli assicuratori esterni. Può essere adattato in modo flessibile alle esigenze specifiche di un’azienda e offre più opzioni, come l’ampliamento della copertura o la copertura di rischi difficili da assicurare. D’altro canto, vi sono severi requisiti normativi e costi di costituzione e gestione considerevoli, e i critici mettono regolarmente in discussione la redditività economica delle captive.

Presunto investimento di oltre 50 milioni di euro

Nel caso di Telekom, la SZ riporta una capitalizzazione prevista di oltre 50 milioni di euro per la nuova divisione aziendale, ma non cita la fonte di tale informazione. La nuova captive potrebbe quindi registrare premi a due cifre in milioni. Secondo le stime del settore, Telekom versa attualmente tra i 100 e i 150 milioni di euro all’anno per assicurazioni sulla proprietà e sulla responsabilità civile, prosegue il rapporto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano SZ, Wolfgang Kocybik, responsabile della gestione assicurativa di Deutsche Telekom, si tratta di una “decisione a lunghissimo termine e non di un’ottimizzazione finanziaria a breve termine”.

