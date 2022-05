Da lunedì 23 maggio sarà possibile prendere visione della precompilata 2023 (730 e redditi), con 1,2 miliardi di dati già “caricati” dal Fisco , sul portale dell’Agenzia delle Entrate accedendo nell’area riservata con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Precompilata 2023, online da lunedì. Può inviarla anche un familiare o una persona di fiducia

Due le novità di quest’anno: sarà possibile affidare a un familiare fino al 4° grado o un’altra persona di fiducia (in quest’ultimo caso per la procura occorre recarsi negli uffici dell’Agenzia delle Entrate) l’invio della propria dichiarazione, per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.

4,2 milioni di invii nel 2021

Da quando è nata la precompilata sta riscuotendo un grande successo negli italiani. Nel 2015 è stata inviata da 1,4 milioni di cittadini fino ai 4,2 invii “fai da te” nel 2021.

La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web.

La nuova guida, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, illustrano le novità per consultare e inviare la propria dichiarazione.