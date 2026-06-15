Pratolongo (Rocktree): “Logistica e collegamenti cardine dei rapporti economici tra Europa e Sudamerica”

(Adnkronos) – “Abbiamo visto durante il Covid, l’impatto che ha avuto sul mondo il blocco della catena di supply chain. Un impatto che ha portato alla luce l’importanza di questo settore. Oggi c’è maggiore consapevolezza di quanto sia fondamentale avere una logistica sicura, funzionante e resiliente”. Sono le parole di Daniele Pratolongo, Ceo di Rocktree, alla Country Presentation ospitata a Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, evento di punta della visita a Genova – prevista tra dal 13 al 15 giugno 2026 – di una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell’Accordo Ue, Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz