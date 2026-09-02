Poste-TIM, OPAS a rilento

Apriamo con le ultime novità sull’OPAS di Poste su TIM: raggiunto il 3,7% delle adesioni, ma siamo ancora lontani dal 66,67% che garantirebbe il controllo e il buon esito dell’offerta. I timori e le speranze dei piccoli investitori.

Sempre dall’Italia, i numeri del dossier Uncem (Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani) realizzato per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale: l’80% dei Comuni montani italiani soddisfatto per le risorse del PNRR per digitalizzare i sistemi pubblici, ma la copertura 5G resta a macchia di leopardo.

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, infine, in un podcast respinge le critiche sull’impronta idrica dell’AI, ma la rapida crescita dei data center impone di conciliare uno sviluppo più sostenibile delle infrastrutture digitali a partire dai consumi idrici, energetici e di suolo, soprattutto in un clima che cambia.

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