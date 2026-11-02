Poste Italiane ha comunicato ai sindacati l’avvio di un nuovo progetto sperimentale nell’ambito dell’integrazione commerciale con TIM.

Entro novembre 2026, presso l’Ufficio Postale di Roma San Silvestro, sarà allestito uno spazio dedicato ai prodotti e servizi TIM.

E’ prevista la vendita di servizi di telefonia fissa e mobile, Internet, TV, energia, protezione assicurativa e vendita di dispositivi e accessori. Un corner dedicato all’iniziativa “shop in shop” che per la prima volta sarà sperimentata sul campo. E’ il primo test del genere dopo l’Opas di Poste su Tim.

Cosa cambia per i lavoratori di Poste?

Lo spazio sarà gestito esclusivamente da personale TIM. L’obiettivo a lungo termine è portare del personale dell’azienda Tlc direttamente allo sportello, integrando le attività dei dipendenti delle due realtà.

Valore della rete di vendita

Dopo la consegna delle SIM affidata ai portalettere e lo stop alla concorrenza tariffaria interna, i 13mila uffici postali diventano la leva strategica per scalare le quote di mercato.

Gli orari saranno allineati a quelli dell’Ufficio Postale.

Non sono previste nella comunicazione modifiche alle mansioni del personale postale.

Dovrà essere garantito il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza.

L’attenzione sindacale

La sperimentazione apre nuove prospettive commerciali, ma sarà fondamentale monitorare le eventuali ricadute sull’organizzazione del lavoro. I sindacatiritengono prioritario garantire che l’integrazione tra le due realtà non comporti ulteriori carichi di lavoro, sovrapposizioni di mansioni o criticità operative per i dipendenti postali.

Al momento il progetto riguarda un solo Ufficio Postale. Non sono state comunicate eventuali successive estensioni, che potranno arrivare se le cose andranno bene.

In rete, sono comparsi i primi commenti dei dipendenti postali. Alcuni timori sono stati avanzati soprattutto dagli sportellisti e dagli OFE (Operatori di Front End) di Poste, che si domandano che fine faranno dopo l’arrivo dei “timmini” (così vengono definiti ironicamente in Poste i dipendenti di Tim).

La sperimentazione a Piazza San Silvestro, scrive Radiocor, rappresenta un primo “banco di prova”. Se i test daranno esito positivo, è allo studio un piano nazionale più esteso che potrebbe prevedere il trasferimento di personale dai negozi TIM fisici verso la rete degli uffici postali, stimando un potenziale risparmio strutturale fino a circa 36 milioni di euro. L’operazione segue la recente salita di Poste Italiane nel capitale dell’operatore telefonico.

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