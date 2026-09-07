Poste-Tim, l’OPAS al rush finale

Oggi in apertura la settimana clou dell’OPAS di Poste su Tim.

Infatti, si apre oggi l’ultima settimana per aderire all’OPAS, sottoscritta anche dall’ad della compagnia telefonica Pietro Labriola, in attesa di capire se ci sarà un rialzo dell’offerta o un ingresso diretto dei grandi fondi alle condizioni attuali.

A seguire, FiberCop completa tutte le milestone PNRR e conferma gli obiettivi 2026. Le linee FTTH attive crescono del 26% nel primo semestre dell’anno, mentre nei primi tre mesi il 66% delle nuove attivazioni nette in fibra in Italia è avvenuto sulla rete FiberCop.

Infine, l’UE punta sulla Groenlandia: la nuova frontiera geopolitica è nell’Artico.

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