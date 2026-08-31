Poste-Tim, cosa succede se l’OPAS non raggiunge il 66,67%?

L’adesione all’OPAS di Poste Italiane su Tim procede a rilento e, come ha scritto nel fine settimana il Fatto Quotidiano il flop non è escluso. Al 28 agosto le adesioni avevano raggiunto appena il 3%.

Serve una decisa accelerazione delle sottoscrizioni, soprattutto da parte dei grandi investitori istituzionali, che di solito si attivano a ridosso del termine ultimo dell’operazione, fissato per l’11 settembre.

Come evidenziato dai commenti degli analisti di Business Online, un avvio così lento è fisiologico per le grandi operazioni poiché i fondi istituzionali tendono ad aderire massicciamente solo negli ultimissimi giorni utili.

Secondo alcune fonti, alla fine la soglia sarà raggiunta, ma un rilancio del prezzo da parte di Poste non è escluso a priori.

Perché Poste potrebbe decidere di rilanciare?

Adesioni estremamente basse : Al 28 agosto 2026, le adesioni sono ferme ad appena il 3,133% degli strumenti oggetto dell’offerta. Con il traguardo del 66,67% ancora lontanissimo, la stampa finanziaria e gli analisti di testate come Il Fatto Quotidiano ipotizzano che un ritocco del prezzo possa diventare l’unica mossa utile per evitare il fallimento dell’operazione.

: Al 28 agosto 2026, le adesioni sono ferme ad appena il degli strumenti oggetto dell’offerta. Con il traguardo del 66,67% ancora lontanissimo, la stampa finanziaria e gli analisti di testate come Il Fatto Quotidiano ipotizzano che un ritocco del prezzo possa diventare l’unica mossa utile per evitare il fallimento dell’operazione. Pressione sui grandi fondi: Gli investitori istituzionali (che controllano quasi il 50% del flottante di TIM) stanno offrendo resistenza perché ritengono il prezzo attuale non pienamente generoso rispetto alle sinergie industriali stimate da Poste (circa 700 milioni di euro all’anno). Un rilancio sbloccherebbe la loro partecipazione.

Cosa succede se l’OPAS non raggiunge il 66,67%?

La soglia del 66,67% (pari ai due terzi del capitale ordinario di TIM) è una condizione di efficacia vincolante fissata da Poste Italiane.

Secondo diversi osservatori, il problema principale non riguarda il razionale industriale dell’operazione, considerato solido da gran parte degli analisti (per quanto sul fronte delle sinergie non c’è ancora un piano dettagliato da parte delle due aziende), quanto la congruità del corrispettivo offerto ai soci di minoranza. Asati, l’associazione che rappresenta i piccoli azionisti, ha chiesto formalmente già a metà luglio a Poste Italiane di migliorare le condizioni economiche dell’offerta, aumentando la componente in denaro e riducendo quella in azioni, ritenuta troppo esposta alle oscillazioni di Borsa.

Se entro l’11 settembre 2026 non si raggiunge questo livello, lo scenario si svilupperà così:

Annullamento dell’offerta: L’OPAS decade automaticamente. Poste Italiane non acquisterà alcuna azione e non emetterà i nuovi titoli previsti per lo scambio.

L’OPAS decade automaticamente. Poste Italiane non acquisterà alcuna azione e non emetterà i nuovi titoli previsti per lo scambio. Restituzione delle azioni: Tutte le azioni TIM già apportate dai risparmiatori durante il periodo d’offerta verranno restituite senza costi sui rispettivi conti titoli. I proprietari torneranno ad averne la piena disponibilità.

Tutte le azioni TIM già apportate dai risparmiatori durante il periodo d’offerta verranno restituite senza costi sui rispettivi conti titoli. I proprietari torneranno ad averne la piena disponibilità. Rischio di correzione del prezzo: Attualmente il titolo TIM quota a premio (7,83 euro) spinto dall’operazione. Il fallimento dell’offerta potrebbe causare una rapida correzione al ribasso del prezzo verso il valore fondamentale stimato dagli analisti (5,90 – 6,00 euro).

Attualmente il titolo TIM quota a premio (7,83 euro) spinto dall’operazione. Il fallimento dell’offerta potrebbe causare una rapida correzione al ribasso del prezzo verso il valore fondamentale stimato dagli analisti (5,90 – 6,00 euro). Opzione di rinuncia alla condizione: Poste Italiane ha la facoltà di rinunciare alla soglia del 66,67% e accettare una percentuale inferiore (es. il 50% + 1 azione per il controllo formale). Se lo farà, l’offerta sarà valida solo per chi ha aderito.

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