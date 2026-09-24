Poste sale al 71,8% di Tim

Oggi restiamo sull’OPAS lanciata da Poste Italiane su Tim, che al terzo giorno di riapertura dei termini vede la società guidata da Matteo Del Fante volare sopra il 71% nel gruppo telefonico. Ci sono ancora due giorni per raggiungere l’obiettivo del 90%.

Poi diamo spazio al focus sul nucleare, il cui disegno di legge delega è stato approvato ieri in modo definitivo dal Parlamento: i 15 punti chiave.

Dallo Spazio, infine, l’intesa firmata dall’Agenzia spaziale europea e Mistral AI per sviluppare applicazioni AI sicure e controllabili: la sfida è trasformare dati e infrastrutture spaziali in un nuovo pilastro dell’autonomia tecnologica europea.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz