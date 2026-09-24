Poste sale al 71,8% di Tim

Oggi restiamo sull’OPAS lanciata da Poste Italiane su Tim, che al terzo giorno di riapertura dei termini vede la società guidata da Matteo Del Fante volare sopra il 71% nel gruppo telefonico. Ci sono ancora due giorni per raggiungere l’obiettivo del 90%.
Poi diamo spazio al focus sul nucleare, il cui disegno di legge delega è stato approvato ieri in modo definitivo dal Parlamento: i 15 punti chiave.
Dallo Spazio, infine, l’intesa firmata dall’Agenzia spaziale europea e Mistral AI per sviluppare applicazioni AI sicure e controllabili: la sfida è trasformare dati e infrastrutture spaziali in un nuovo pilastro dell’autonomia tecnologica europea.
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